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Інвестиційна ейфорія навколо ШІ несе системні ризики для фінансових ринків — звіт BIS
10:50 30.06.2026 |
Потужний приплив інвестицій у штучний інтелект (ШІ), який розігнав світові біржі до рекордів, може завершитися фінансовим крахом.
Про це повідомляє Банк міжнародних розрахунків (BIS) у своєму звіті.
Економісти зазначають, що ШІ є технологією загального призначення подібно до електрики чи інтернету.
Завдяки автоматизації та підвищенню продуктивності праці він здатний стимулювати довгострокове економічне зростання, причому позитивний ефект пошириться на більшість галузей.
Вплив на інфляцію
Однак у фінансовому регуляторі не погоджуються з тезою, що ШІ автоматично знизить інфляцію.
На думку експертів, наразі діють дві протилежні сили:
Інвестиції в ШІ
Найбільші технологічні компанії світу вже інвестують понад $1 трлн у розвиток ШІ та дата-центрів протягом 2025-2026 років.
При цьому аналітики BIS попереджають, що в разі низької віддачі від впровадження технологій світова економіка зіткнеться з серйозними проблемами. Це може призвести до різкого скорочення фінансування, падіння вартості акцій та погіршення умов кредитування.
"Розчарування в прибутковості може спровокувати раптовий спад фінансування і перетворити бум капітальних витрат на затяжну інвестиційну кризу, що може мати негативні наслідки для фінансових умов", - наголошують у BIS.
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