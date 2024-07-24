Зарядка електромобіля за 5 хвилин. Реальність чи ні

Батарею для електромобіля змогли зарядити за 4 хвилини і 37 секунд. Такі результати показав пристрій, розроблений британським стартапом Nyobolt.

За такий короткий термін акумулятор вдалося зарядити з 10% до 80%.

Цього досягнули на спеціально побудованому концептуальному автомобілі під час випробувань. Експеримент став частиною зусиль автомобільної галузі щодо прискорення зарядки машин.

Для порівняння, суперзарядний пристрій Tesla поповнить батарею до 80% за 15-20 хвилин.

Експерти також кажуть, що усунення "страху перед малим запасом ходу" є ключовим для поширення електрокарів. Як і покращення інфраструктури зарядження таких машин.

Пол Шірінг, професор енергетичного інжинірингу в Оксфордському університеті, розповів в інтерв'ю BBC, що розробка технологій, які дозволяють людям заряджати авто швидше, є дуже важливою.

Однак, він додав, що потрібно розробляти більше зарядних пристроїв різних типів.

"Люди хочуть швидкозарядну інфраструктуру, незалежно від того, який автомобіль вони використовують - усі хочуть робити це швидше", - сказав він.

Концептуальний автомобіль, на який встановили акумулятор Nyobolt, проходив випробування два дні протягом тижня. Після чотирьох хвилин він досяг рівня заряду, який дає змогу проїхати 190 км. Заряджена на 80% Tesla зазвичай має дальність до 320 км.

Доктор Сай Шіваредді, співзасновник Nyobolt, розповів BBC, що задоволений результатами, але визнав, що випробовування було "досить нервовим".

Внутрішні елементи Nyobolt

Демонстрацію проводили наживо, за процесом спостерігали професіонали з автомобільної галузі. Все пройшло не без проблем.

Зараз у Великій Британії спека. Стався збій у системі охолодження автомобіля, а стандартний зарядний пристрій на місці не був виготовлений Nyobolt. Ці причини, за словами організаторів експерименту, не дозволили відтворити попередні лабораторні тести. Під час них, за їхніми словами, акумулятор зміг зарядитися від 0% до 100% за шість хвилин.

Однак, доктор Шіваредді описав подію як "великий крок до електрифікації" і пожартував, що його власний автомобіль все ще заряджається, а він підключив його, коли приїхав раніше.

Стартап Nyobolt заявляє, що не має наміру виробляти власні автомобілі і планує співпрацювати з існуючими автобрендами.

У планах є розробити невелику партію батарей вже протягом цього року. Ці акумулятори потребують супершвидкої зарядки на 350 кВт. Вони вже доступні у Великій Британії, але не дуже поширені.

Компанія стверджує, що вона мінімізує зношення батареї. За їхніми словами, і після 4 000 циклів акумулятор все ще заряджається до 80%.

Повний цикл - це зарядка від 0 до 100%, але це не обов'язково має відбуватися кожного разу.

Наприклад, дві зарядки на 50% вважаються одним циклом.

Apple заявляє, що акумулятор iPhone 15 зберігає 80% функціональності після 1 000 циклів.

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Що важливо для електрокарів

У світі тривають перегони за розробку швидкозарядних акумуляторів, які були б більш потужними, легкими та довговічними.

Минулого року Toyota заявила, що технічний прорив дозволить їй розробити батарею, що можна буде зарядити за десять хвилин і яка матиме запас ходу 1 200 км.

А компактний зарядний пристрій, розроблений американським стартапом Gravity, може додати 320 км запасу ходу електромобілю за менш ніж 13 хвилин.

Але доктор Едвард Брайтман, викладач з Університету Стратклайда, каже, що вже є зручні батареї для далеких поїздок, але справжньою перешкодою для поширення електромобілів все ще залишається допоміжна інфраструктура.

"Електромобілі вже насправді не обмежуються самим акумуляторами, - сказав він, - Нам терміново потрібно модернізувати мережу для них та впроваджувати різні швидкозарядні пристрої".