Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

AMD анонсувала Ryzen 9 9950X3D та 9900X3D — нові процесори з 3D V-Cache

10:36 07.01.2025 |

Новини IT

AMD анонсувала Ryzen 9 9950X3D та 9900X3D — нові процесори з 3D V-Cache

 

Процесори AMD Ryzen 9 9950X3D та 9900X3D анонсовані офіційно. Десктопні з 3D V-Cache отримали конфігурації 16 та 12 ядер, з TDP 170 Вт та 120 Вт, відповідно.

Про це повідомляє сайт Videocardz з посиланням на AMD. Згідно з офіційними даними AMD, публічна презентація компанії на CES 2025 має розпочатися о 21:00 за київським часом.

AMD анонсувала Ryzen 9 9950X3D та 9900X3D — нові процесори з 3D V-Cache

 

Процесор Ryzen 9 9950X3D отримав тактову частоту 5,7 ГГц, як і варіант 9950X, а також TDP 170 Вт. Він має загальний обсяг кешу 144 МБ - значно більше, ніж версія без X3D, яка має 80 МБ кешу. 12-ядерний Ryzen 9 9900X3D має тактову частоту 5,5 ГГц - на 100 МГц нижче, ніж у 9900X. Він отримав 140 МБ загального кешу в порівнянні з 76 МБ у моделі без 3D V-Cache, і має той самий TDP 120 Вт.

AMD анонсувала Ryzen 9 9950X3D та 9900X3D — нові процесори з 3D V-Cache

 

Також AMD поділилася результатами тестів процесорів порівняно з іншими чипами. Згідно з офіційними, AMD Ryzen 9 9950X3D на 8% швидший в іграх порівняно з AMD Ryzen 9 7950X3D (на основі тестів у 40 ігор із високими налаштуваннями 1080p) та на 20% швидший за Intel Core Ultra 9 285K. У створенні контенту він обходить Ryzen 9 7950X3D на 13% та на 10% - той самий процесор Intel (на основі тесту 20 програм).
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: AMD
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1959
  0,1070
 0,25
EUR
 1
 43,9091
  0,5744
 1,33

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0060  0,12 0,28 42,7316  0,09 0,20
EUR 43,7080  0,34 0,80 44,5168  0,32 0,73

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2400  0,00 0,00 42,2700  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес