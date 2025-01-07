AMD анонсувала Ryzen 9 9950X3D та 9900X3D — нові процесори з 3D V-Cache

Процесори AMD Ryzen 9 9950X3D та 9900X3D анонсовані офіційно. Десктопні з 3D V-Cache отримали конфігурації 16 та 12 ядер, з TDP 170 Вт та 120 Вт, відповідно.

Про це повідомляє сайт Videocardz з посиланням на AMD. Згідно з офіційними даними AMD, публічна презентація компанії на CES 2025 має розпочатися о 21:00 за київським часом.

Процесор Ryzen 9 9950X3D отримав тактову частоту 5,7 ГГц, як і варіант 9950X, а також TDP 170 Вт. Він має загальний обсяг кешу 144 МБ - значно більше, ніж версія без X3D, яка має 80 МБ кешу. 12-ядерний Ryzen 9 9900X3D має тактову частоту 5,5 ГГц - на 100 МГц нижче, ніж у 9900X. Він отримав 140 МБ загального кешу в порівнянні з 76 МБ у моделі без 3D V-Cache, і має той самий TDP 120 Вт.

Також AMD поділилася результатами тестів процесорів порівняно з іншими чипами. Згідно з офіційними, AMD Ryzen 9 9950X3D на 8% швидший в іграх порівняно з AMD Ryzen 9 7950X3D (на основі тестів у 40 ігор із високими налаштуваннями 1080p) та на 20% швидший за Intel Core Ultra 9 285K. У створенні контенту він обходить Ryzen 9 7950X3D на 13% та на 10% - той самий процесор Intel (на основі тесту 20 програм).