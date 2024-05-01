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АНАЛІТИКА

Samsung готується до масового виробництва 2-нм GAA чипів у 2025 році

23:14 30.04.2024 |

Новини IT

 

Компанія Samsung, один із провідних гравців у галузі напівпровідників, активно працює над удосконаленням архітектури транзисторів GAA (Gate All Around) для нового 2-нм техпроцесу. Згідно з останніми звітами, корейська компанія планує почати масове виробництво 2-нм напівпровідникових чипів на основі цієї технології вже наступного року.

Наразі Samsung розробляє третє покоління технології GAA, яке буде застосовуватися в 2-нм процесі. Перше покоління технології GAA було запроваджено з 3-нм процесом від Samsung Foundry у 2022 році. Технологія GAA другого покоління застосовується в 3-нм техпроцесі другого покоління.

Samsung - перша компанія, яка почала виробляти чипи за новою технологією GAA. Її головний конкурент TSMC також почав виробляти 3-нм чипи з 2022 року, але за старою технологією FinFET. TSMC також планує перейти на новий техпроцес 2-нм за технологією GAA наступного року. Але Samsung може мати технологічну перевагу, коли у 2025 році почнеться ера 2-нм.

Архітектура транзисторів GAA допомагає підвищити продуктивність, енергоефективність чипів, а також зробити самі чипи компактнішими. Чипи першого покоління GAA показали скорочення площі чипа на 16%, поліпшення продуктивності на 23% і підвищення енергоефективності на 45%. Друге покоління техпроцесу, імовірно, забезпечує скорочення площі на 35%, поліпшення продуктивності на 30% і поліпшення енергоефективності на 50%. Третє покоління GAA, яке буде використовуватися в 2нм чипах, має забезпечити скорочення площі на 50% і збільшення продуктивності на 50%.

Головний конкурент Samsung, TSMC, ще не використовував технологію Gate All Around у своїх передових процесах. Samsung планує почати масове виробництво чипів другого покоління 3-нм GAA (наприклад, для Galaxy S25) у другій половині цього року, а також продовжує створювати третє покоління архітектури GAA для 2-нм чипів, що забезпечить їй лідерство в технології GAA.

Незважаючи на те, що Samsung є першим у світі ливарним заводом, який розпочав масове виробництво 3-нм техпроцесу з архітектурою GAA, їй ще належить укласти великі виробничі контракти. TSMC вже зробила 3-нм чипи для Apple, A17 Pro для iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max. Час покаже, чи зможе Samsung переломити ситуацію на свою користь в епоху 2-нм техпроцесу.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Samsung
 

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