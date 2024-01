По $92,17 на кожного: Apple почала виплачувати компенсації за уповільнення айфонів

Напевно, багато хто вже забув, але свого часу Apple потрапила у великий скандал із навмисним уповільненням старих смартфонів. Чому ми згадали про це зараз? Тому що компанія почала виплачувати компенсації у цій справі.

Як виявилося, Apple навмисно знижувала продуктивність iPhone у міру старіння акумуляторів, щоб запобігти несподіваним вимкненням і проблемам з роботою гаджетів. Apple реалізувала це як частину оновлення iOS 10.2.1 у лютому 2017 року, але нічого не сказала користувачам.

Потім був великий скандал і судові позови. Apple принесла офіційні вибачення, знизила ціну на заміну батареї і надала користувачам можливість відключити цю функцію. А в березні компанія погодилася виплатити компенсацію в розмірі 500 мільйонів доларів, хоча, як і раніше, заперечувала свою провину.

І ось зараз користувачі, які долучилися до справи до 6 жовтня 2020 року, почали отримувати виплати - по $92.17. І це за кожен позов, тож деякі користувачі отримають кілька виплат. Наприклад, один із користувачів опублікував у соцмережах скриншот, на якому показано шість виплат по 92,17 долара кожна.

Отримати виплати можуть учасники групового позову, у яких були iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus або iPhone SE, тобто за позовом на кожен із цих пристроїв.