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Google запустить «адреси-одноразки» для конфіденційності основної електронної пошти і захисту від спаму

22:30 15.11.2024 |

Новини IT

 

Google працює над новою системою захисту електронної пошти, яка дозволить створювати одноразові електронні адреси чи псевдоніми - ними можна буде ділитися з іншими користувачами, програмами чи сайтами, а отримані листи переправлятимуться на основну, захищаючи таким чином її конфіденційність.

Потенційну нову функцію виявили автори Android Authority в коді останнього випуску Google Play Services 24.45.33. (і пізніше в меню налаштувань автозаповнення), позначену назвою «Захищена електронна пошта».

 

Головний плюс цього оновлення в тому, що сайти чи інші сервіси не закидуватимуть вас спамом у головну пошту, тоді як електронна адреса отримає додатковий захист в тому, щоб не потрапити в один з витоків.

Наразі незрозуміло, коли саме Google розпочне тестувати функцію, і чи буде вона зрештою доведена до масового користувача, але сама ідея видається непоганою.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Google
 

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