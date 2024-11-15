США виділяє субсидію виробнику чипів TSMC на 6,6 мільярда доларів перед поверненням Трампа

Міністерство торгівлі США заявило, що завершило процес виділення державної субсидії в розмірі 6,6 млрд дол для американського підрозділу Taiwan Semiconductor Manufacturing Co для виробництва напівпровідників у Феніксі, штат Аризона.

Про це повідомляє Reuters.

Укладений контракт - наслідок попередньої домовленості, оголошеної у квітні, - є першим великим контрактом, який буде укладений в рамках програми вартістю 52,7 мільярда доларів, створеної у 2022 році.

Видання зазначає, що це відбувається за кілька тижнів до вступу на посаду новообраного президента Дональда Трампа, який критикував програму.

У квітні TSMC погодилася збільшити заплановані інвестиції на 25 мільярдів доларів до 65 мільярдів доларів і побудувати третій завод в Арізоні до 2030 року.

Тайванська компанія вироблятиме найсучаснішу в світі 2-нанометрову технологію на своєму другому заводі в Арізоні, який, як очікується, почне виробництво в 2028 році.

Угода з TSMC також передбачає надання дешевих державних кредитів на суму до 5 мільярдів доларів.

Міністерство торгівлі виділило 36 мільярдів доларів на проєкти з виробництва мікросхем, включаючи 6,4 мільярда доларів для Samsung в Техасі, 8,5 мільярда доларів для Intel і 6,1 мільярда доларів для Micron Technology.

Повідомляється, що Міністерство торгівлі працює над завершенням цих угод до того, як Байден залишить посаду 20 січня.