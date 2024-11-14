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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Чорна п’ятниця 2024 на MAUDAU: час зробити себе щасливішим
10:04 14.11.2024 |
З 13 листопада до 2 грудня включно в інтернет-магазині MAUDAU пройде грандіозний розпродаж, присвячений Чорній П'ятниці 2024. Готуйтеся до знижок до -60 % у різних категоріях.
Кожен, хто вибирає шопінг у MAUDAU, зможе не тільки заощадити на величезній кількості товарів, а й випробувати удачу в тематичних призових активностях у соцмережах і на сайті. Тож настав час викреслити рутину зі щоденного списку справ і звільнити час для себе та своїх бажань!
Знижки до -60 % на різноманітний асортимент товарів
Розпродаж триватиме 20 днів, тож Чорна п'ятниця 2024 на MAUDAU - шанс розв'язати безліч завдань одним замовленням. На сайті зібрані актуальні товари до майбутніх свят, що спрощує підготовку. Категорії, які підпадають під знижки:
1. Алкоголь. Влаштуйте домашню дегустацію вин із друзями або поповніть колекцію міцного алкоголю рідкісним віскі.
2. Продукти. Замовте їжу на кожен день або ласощі для особливих моментів у житті.
3. Дитячі товари. Підберіть іграшки, одяг, харчування та багато іншого для маленьких дослідників.
4. Побутова хімія. Зробіть рутину простішою та швидшою за допомогою засобів для прання, прибирання та миття.
5. Краса та здоров'я. Розслабтеся та побалуйте себе, адже в категорії знайдеться все - від косметики для догляду за обличчям, тілом і волоссям до вишуканих парфумів.
6. Зоотовари. Підтримуйте активність, здоров'я та радість домашніх улюбленців завдяки спеціалізованим кормам, лікам, іграшкам.
7. Товари для дому. Декор, текстиль, посуд - дотримуйтеся свого розуміння домашнього затишку.
8. Товари для дачі, саду та городу. Купуйте безліч корисних інструментів і аксесуарів, якщо полюбляєте проводити час на природі або мрієте створити комфортний простір для відпочинку на задньому дворі.
Розіграші товарів у соціальних мережах та на сайті
З 13 листопада підписники MAUDAU в Telegram, Instagram і Facebook також зможуть випробувати вдачу та поборотися за цінні призи. Стежте за новинами на офіційних сторінках, щоб не проґавити шанс.
До 26 листопада на сайті MAUDAU також можна виграти гарантований промокод у «Колесі фортуни». Залиште свій email, а потім натисніть кнопку «Хочу пограти!». Промокод передбачає знижки:
● 100 грн на замовлення від 999 грн;
● 200 грн - від 1 999 грн;
● 500 грн - від 2 999 грн;
● 1 000 грн - від 3 999 грн.
Також можна отримати промокод на безплатне доставлення. Його можна активувати на замовлення від 999 грн.
Топові пропозиції за зниженою вартістю
Чорна п'ятниця 2024 - можливість закупитися товарами з різних категорій зі знижками до -60%. Цього року на гостей чекають сотні вигідних пропозицій. Ось лише деякі з них:
● ігристе вино Martini Asti DOCG 7,5 % 0,75 л;
● віскі Jameson 40 % 1 л;
● класичний кекс Chef Panettone Milano 908 г;
● цукерки Raffaello 150 г;
● чорна електрична зубна щітка Oral-B Vitality Pro Vitality Protect X Clean;
● туалетний папір Zewa Deluxe (32 рулони);
● пральний порошок Tide «Аква-Пудра» Color 8,1 кг.
Замов MAUDAU - роби MAUDAU!
Заходьте на сайт у пошуку найкращих пропозицій, оформляйте замовлення в декілька клаців і відстежуйте анонси в соціальних мережах. Пам'ятайте, що MAUDAU - шлях до звільнення від зайвих справ і можливості займатися улюбленими речами!
*Акція проходить з 13.11.2024 по 02.12.2024 на сайті MAUDAU. Знижки сягатимуть до -60%. З детальною інформацією можна ознайомитися на https://maudau.com.ua/blackfriday.
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