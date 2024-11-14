В Україні запустили маркетплейс для просування IT-компаній

Міністерство цифрової трансформації спільно з Львівським ІТ-кластером запустили платформу технологічних компаній CodeUA, яка допоможе іноземним клієнтам знайти українських підрядників.

Про це в під час конференції Web Summit у Лісабоні (Португалія) розповів заступник міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков, передає Укрінформ з посиланням на пресреліз, який є в розпорядженні редакції.

«CodeUA - це B2B платформа, яка з'єднуватиме іноземних клієнтів з перевіреними українськими технічними підрядниками для реалізації широкого спектра проєктів. Клієнти зможуть замовити послуги з розробки програмного забезпечення, IT-консалтингу, кібербезпеки, Big Data, дизайну, техпідтримки та інших напрямків», - йдеться в пресрелізі.

Наразі український ІТ-сектор налічує близько 5 тис. технологічних компаній, зокрема, 2,118 тис. активних верифікованих ІТ-компаній та понад 2,6 тис. стартапів. Участь в проєкті CodeUA допоможе їм розширити присутність на глобальному ринку.

Своєю чергою іноземні клієнти українських компаній зможуть користуватися широким набором інструментів CodeUA: від аналітичного дашборду сторінки компанії та AI-помічника - до юридичної підтримки на всіх етапах співпраці й цілодобового консьєрж-сервісу. Це дозволить легко знаходити релевантних вендорів за чіткими критеріями для конкретних потреб бізнесу.

Будь-яка технологічна компанія (з представництвом чи філією в Україні), що відповідає вимогам Code.UA, може зареєструватися на платформі безкоштовно.

Верифікувати компанії та перевіряти їхнє портфоліо буде Львівський ІТ-кластер, що гарантуватиме надання високоякісних ІТ-послуг замовникам з усього світу.

За інформацію Борнякова, у перший же день після офіційної презентації до платформи CodeUA долучились понад 200 провідних українських технологічних компаній. Більшість з них вже заповнили свої профілі та пройшли верифікацію.