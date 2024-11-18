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Зараз тривають випробування 4 видів ракет, розроблених Україною, - Зеленський
08:23 18.11.2024 |
У ракетній програмі України є 4 види, вже зараз тривають випробування, заявив президент Володимир Зеленський.
"Щодо дронів, систем радіоелектронної боротьби, далекобійних дронів, боротьби проти шахедів. Тут ми ще не досягли високих результатів, але, тим не менш, вони вже є. З цієї точки зору є ракетна програма, в якій у нас є 4 види, але зараз ідуть випробування", - сказав Зеленський в інтерв'ю "Суспільному" з нагоди 100-річчя Українського радіо.
Президент також відзначив успіх морських дронів українського виробництва, за допомогою яких українські сили знищили велику кількість одиниць Чорноморського флоту РФ.
"Ми маємо флот морських дронів, і це серйозний сучасний флот. Тому я вважаю, що технології, зброя - ми в цьому напрямку непогано працюємо", - наголосив глава держави.
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