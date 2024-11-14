Microsoft перестане підтримувати стандартні застосунки пошти та календаря з Windows 11 до кінця року - на заміну прийде Outlook

Microsoft планує припинити підтримку стандартного поштового клієнта, календаря та застосунку "People" у Windows 11: всі користувачі цих сервісів будуть автоматично перенесені до застосунку Outlook for Windows до 31-го грудня.

Компанія попереджає, що після закінчення підтримки користувачі, які не перенесли дані в Outlook "перестануть мати можливість надсилати та отримувати листи використовуючи пошту та календар".

Microsoft займається розробкою оновленої версії Outlook протягом певного часу і у серпні цього року застосунок став доступний для всіх охочих. Новий побудований на web-технологіях застосунок повинен повністю замінити стару повноцінну версію Outlook також, і Microsoft планує повідомити корпоративних клієнтів за 12 місяців до припинення підтримки, щоб вони встигли оновитися.

Поточні встановленні версії Outlook та версії, які були встановлені за ліцензіями, будуть підтримуватися до 2029-го року.