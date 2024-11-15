Ford скорочує виробництво нових електромобілів у Німеччині через низький попит

Ford змушений скоротити обсяги виробництва своїх новітніх електромобілів у Європі - Explorer і Capri - ще до того, як більшість європейців узагалі побачили ці моделі на дорогах. Раніше Блакитний Овал зняв з виробництва легендарний хетчбек Fiesta, щоб звільнити виробничі потужності для електричних машин, але ставка на батарейні моделі себе поки що не виправдала.

Завод у Кельні, Німеччина, на переобладнання якого Ford витратив 2 мільярди доларів, мав стати ключовим виробничим центром для європейської лінійки електромобілів Ford на платформі Volkswagen MEB. Однак ринок уже почав вносити корективи. Як повідомляє видання Kölner Stadt-Anzeiger, згідно з чинним законодавством Ford подав запит владі на скорочення робочого часу для співробітників цього заводу. До кінця року вони виходитимуть на роботу через тиждень, що зменшить виробничий цикл на три тижні.

Офіційний представник Ford підтвердив, що компанія змушена звернутися до Федерального агентства зайнятості Німеччини за дозволом на тимчасове переведення персоналу на неповний робочий день, посилаючись на "швидке погіршення ринкових умов для електромобілів". За документами, які оприлюднило німецьке ЗМІ, навіть після різдвяних свят завод працюватиме не на повну потужність, знижуючи щоденний обсяг виробництва з 630 до 480 одиниць.

До проблем Ford у Європі призвели не лише зникнення субсидій на електричні автомобілі та низька довіра споживачів, а й постійні дискусії щодо можливого скасування заборони на продаж автомобілів із ДВЗ, запланованої на 2035 рік. На додачу, Ford стикається з викликами і в США: компанія вирішила відкласти на майбутнє плани на нові електричні позашляховики і зосередитися на гібридах.