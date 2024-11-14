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Популярний перекладач DeepL запустив функцію голосового перекладу у реальному часі
09:41 14.11.2024 |
DeepL запроваджує функцію голосового перекладу - DeepL Voice. Нововведення допоможе користувачам перекладати розмови з іншими, а також зустрічі, що проходять кількома мовами, у реальному часі. Ця функція буде доступна у програмі DeepL на iOS та Android.
Іншим застосуванням Voice є віртуальні робочі зустрічі, на яких спілкуються різними мовами. Компанія обіцяє безперешкодне міжмовне спілкування, живі субтитри та повну інтеграцію з Microsoft Teams.
DeepL також заявляє, що переклад у реальному часі матиме мінімальну затримку і йтиме одразу за ходом розмови. Також компанія обіцяє таку ж якість голосового перекладу, як і у текстовому перекладачі, та запевняє, що нову функцію було розроблено з урахуванням усіх вимог безпеки.
Наразі DeepL Voice підтримує англійську, французьку, німецьку, італійську, японську, польську, португальську, голландську, російську, іспанську, шведську, турецьку та корейську мови. Компанія обіцяє додати більше мов у найближчому майбутньому.
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