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АНАЛІТИКА

Bugatti W16 Mistral став найшвидшим родстером у світі, розігнавшись до 453.91 км/год

13:08 18.11.2024 |

Транспорт

Bugatti W16 Mistral став найшвидшим родстером у світі, розігнавшись до 453.91 км/год

 

Bugatti оголосила про встановлення нового рекорду з максимальної швидкості. Родстер W16 Mistral, створений на базі Chiron, розігнався до 453.91 км/год (282 миль/год) і таким чином став найшвидшим автомобілем з відкритим верхом у світі.


Під час рекордного заїзду автомобілем керував Енді Воллес (Andy Wallace) - пілот Bugatti і переможець 24 годин Ле-Мана. Швидкість у 453.91 км/год було зафіксовано 9 листопада на треку в Папенбурзі, Німеччина. Це на 34 км/год більше, ніж офіційний максимум серійного W16 Mistral.

Bugatti W16 Mistral став найшвидшим родстером у світі, розігнавшись до 453.91 км/год

 

"Рекордний" W16 Mistral коштує €14 000 000 (приблизно $14 744 000) - майже втричі більше за базову версію гіперкара. Крім запаморочливої максимальної швидкості, родстер вирізняється ексклюзивним дизайном: карбонове покриття кузова, помаранчеві акценти Jet Orange і колеса в тон. Інтер'єр також витриманий у схожій стилістиці.

Bugatti W16 Mistral став найшвидшим родстером у світі, розігнавшись до 453.91 км/год

 

Bugatti зазначає, що для встановлення рекорду провела місяці підготовки та випробувань. Однак компанія не уточнює, чи зазнали змін шасі або силова установка - 1 600-сильний 8.0-літровий двигун W16 з чотирма турбінами.

Bugatti W16 Mistral став найшвидшим родстером у світі, розігнавшись до 453.91 км/год

 

Цей унікальний W16 Mistral став частиною "The Singh Collection" - приватної колекції в Пенджабі, Індія. У гаражі власника вже стоять попередні рекордсмени Bugatti: Veyron 16.4 Super Sport (431.07 км/год у 2010 році), Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse (408.84 км/год у 2013 році) і Chiron Super Sport 300+ (490.48 км/год у 2019 році).

Після завершення рекордного заїзду власник автомобіля мав честь покататися з Енді Воллесом. Стверджується, що швидкість під час поїздки була близькою до рекордної.

Цікаво, що офіційно Bugatti заявила про відмову від заїздів на максимальну швидкість у 2019 році. Але, схоже, навіть такі гучні заяви не завадили компанії поставити ще одну "крапку" в історії. Тепер цікаво, чи побачимо ми новий рекорд від Bugatti Tourbillon з офіційно заявленою максимальною швидкістю 445 км/год.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Bugatti
 

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