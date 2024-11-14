Фінансові новини
- |
- 14.11.24
- |
- 17:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Провідні ШІ-компанії зіткнулися зі складнощами під час розробки нових моделей
13:19 14.11.2024 |
OpenAI, Google та Anthropic зіткнулися з проблемами під час розробки нових, потужніших моделей штучного інтелекту, які могли б покращити нинішні ChatGPT, Gemini й Claude. Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела в компаніях.
Наприклад, нова модель OpenAI під назвою Orion не досягла бажаного рівня продуктивності й не буде таким великим кроком вперед порівняно з теперішніми моделями, яким була модель GPT-4 порівняно з оригінальною GPT-3.5.
Майбутня ітерація Gemini від Google теж не виправдовує внутрішніх очікувань. Компанія зосереджується більше на покращенні наявних можливостей Gemini, ніж на створенні революційно нової моделі.
Anthropic відстає від графіка випуску своєї довгоочікуваної моделі Claude під назвою 3.5 Opus. Вона показує кращі результати, ніж попередня версія, але не настільки, як очікувалося, враховуючи розмір моделі та витрати на її розробку.
Усі три компанії мають однакові проблеми, основна з яких - виснаження джерел даних, особливо для спеціалізованих сфер, на кшталт кодування.
Компанії, що розробляють штучний інтелект, дедалі частіше звертаються до використання штучно створених (синтетичних) даних, але такий підхід має свої обмеження. "Кількість [контенту] можна генерувати синтетично, але важко отримати унікальні високоякісні набори даних без допомоги людини, особливо коли йдеться про мову", - пояснила Ліла Третіков з венчурної компанії New Enterprise Associates.
В таких умовах зростання витрат на розробку більших моделей ШІ не завжди має очікуваний результат, що ставить під сумнів "закони масштабування", згідно з якими більше обчислювальних потужностей, даних та більші моделі неминуче приведуть до значного прогресу в ШІ.
Деякі експерти вважають, що для подальшого прогресу можуть знадобитись інші підходи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кандидат Трампа у держсекретарі обіцяє забезпечувати «мир через силу»
ТОП-НОВИНИ
|Волц: Трамп планує посадити Україну і РФ за стіл переговорів
|Трамп заявив, що говорив з Байденом про війну в Україні та Близький Схід
|Трамп призначить мирного посланника щодо України - Fox News
|Корпорація розвитку США запустила новий механізм страхування воєнних ризиків в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС оштрафував Meta на 797 млн євро за зловживання
|Дистанційні працівники сплять всього на 24 хвилини довше, ніж офісні
|Провідні ШІ-компанії зіткнулися зі складнощами під час розробки нових моделей
|Microsoft перестане підтримувати стандартні застосунки пошти та календаря з Windows 11 до кінця року - на заміну прийде Outlook
|YouTube тестує нову функцію Dream Track, яка дасть змогу створювати ремікси ліцензійних пісень для Shorts
|Популярний перекладач DeepL запустив функцію голосового перекладу у реальному часі
Бізнес
|Google додає підтримку фотографій у форматі RAW в усі додатки для камер Android
|США заборонили Samsung експортувати мікросхеми до Китаю вслід за TSMC
|Signal отримав нові функції для дзвінків, як в Zoom та Google Meet
|Google запустив в Україні платформу із безкоштовними курсами для вивчення штучного інтелекту
|Honda запускає пілотний проєкт зі спільного використання акумуляторів для електричних скутерів у Швеції
|LG представила гнучкий LCD-дисплей, який можна розтягувати, скручувати та тягнути
|Неанонсований ігровий смартфон nubia Red Magic 10 Red Magic Pro+ вже побив рекорд тесту AnTuTu