В армії США тестують лазерну систему супутникового зв’язку Starshield від SpaceX

 

Резервісти армії США розпочали випробування нової лазерної системи супутникового зв'язку Starshield, розробленої компанією SpaceX. Про це пише NextGenDefense із посиланням на DVIDS.

Лазерна технологія забезпечує високошвидкісну передачу даних з низькою затримкою - до 25 мілісекунд - і швидкістю завантаження від 300 до 500 мегабіт за секунду. Система дозволяє передавати дані на будь-який пристрій у будь-якій точці світу.

За словами американських військових, Starshield активується через 5-терабайтний глобальний план, який перетворює термінали Starlink на військові Starshield. У порівнянні з традиційними супутниковими терміналами, які мають розміри 3,7 на 6,1 м, нова система є компактною - приблизно 60 см з кожного боку. Її конструкція орієнтована на простоту використання: пристрій готовий до роботи одразу після розпакування.

Лазерні термінали Starshield дозволяють швидко перенаправляти сигнал між супутниками, зменшуючи ризик втрати зв'язку.

До слова, минулого місяця супутниковий інтернет Starlink від SpaceX був масово не доступний по всьому світу, зокрема і на українському фронті. Як пізніше повідомила компанія, причиною збою став невдалий процес оновлення програмного забезпечення.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США
 

