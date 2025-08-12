Авторизация

Дональд Трамп змінив думку щодо гендиректора Intel

 

7 серпня 2025 року президент США закликав Ліп-Бу Тана, генерального директора Intel, покинути свій пост. Проте менш ніж за тиждень Дональд Трамп кардинально змінив свою думку і почав захоплюватися історією керівника.

У новому дописі у Truth Social Трамп написав, що мав зустріч з Ліп-Бу Таном разом з Міністром торгівлі Говардом Лутніком та Міністром фінансів Скоттом Бессентом.

"Ця зустріч була дуже цікавою. Його [Ліп-Бу Тана] успіх і злет - це дивовижна історія. Пан Тан і члени мого кабінету проведуть час разом і протягом наступного тижня запропонують мені свої пропозиції", - йдеться у пості.

 

Ймовірно пропозиції стосуються зв'язків Ліп-Бу Тана з Китаєм, через що Трамп спершу й закликав його залишити посаду керівника Intel. Після першого поста Трампа, Тан звернувся до працівників компанії, заявивши, що любить США та Intel, а керувати компанією вважає привілеєм.

Тан також майже одразу висловив готовністю співпрацювати з адміністрацією Трампа, а звинувачення у зв'язках з компаніями, що тісно пов'язані з урядом Китаю, назвав дезінформацією.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США, Intel
 

