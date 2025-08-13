Фінансові новини
13.08.25
- 18:17
- RSS
- мапа сайту
В клавіатуру Gboard додали функцію перегляду паролів та платіжних даних
10:03 13.08.2025 |
Клавіатура Gboard отримала нову функцію "Автозаповнення з Google", яка дозволяє користувачам переглядати збережені паролі та платіжні дані безпосередньо через клавіатуру. Оновлення доступне в бета-версії Gboard 15.7.5.787916401 за умови встановлення сервісів Google Play версії 25.30 або новішої. Про це пише 9to5google.
Щоб активувати функцію, користувач має увімкнути "Автозаповнення з Google" у системних налаштуваннях екранної клавіатури. Після цього відповідна іконка - квадрат зі зірочкою та олівцем - з'явиться серед ярликів Gboard і може бути переміщена на панель пропозицій.
Функція відкривається у прямокутному вікні клавіатури та пропонує два варіанти: "Паролі" та "Способи оплати". У розділі паролів відображаються лише облікові дані для поточного додатка. Для доступу до платіжних карт необхідно ввести код безпеки. Це рішення є зручнішим за попередній спосіб копіювання даних вручну з менеджера паролів.
На момент публікації функція ще не стала доступною для широкого кола користувачів. Її поступове розгортання очікується найближчим часом.
