ШІ-стартап пропонує $34,5 млрд за Chrome на тлі антимонопольної справи проти Google

Стартап зі штучного інтелекту (ШІ) Perplexity зробив пропозицію викупити браузер Google Chrome за $34,5 млрд, прагнучи кинути виклик домінуванню Google у сфері пошуку в інтернеті. Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Згідно з інформацією, сума пропозиції перевищує власну оцінку Perplexity, яка становить близько $18 млрд. Компанія повідомила, що кілька великих венчурних фондів погодилися повністю профінансувати угоду.

Тим часом журналісти відмітили, що оцінки ринкової вартості Chrome коливаються від $20 млрд до $50 млрд. Техгігант Google відмовився коментувати пропозицію.

Пропозиція надійшла на тлі розгляду у федеральному суді США, де суддя Аміт Мехта вирішує, чи зобов'язати Google продати Chrome для зменшення монопольного впливу на ринку пошуку.

Минулого року він визнав, що Google незаконно монополізував цей ринок, а рішення щодо можливих заходів очікується вже цього місяця, наголосили у матеріалі.

У листі до гендиректора Alphabet Сундара Пічаї Perplexity заявила, що її пропозиція «покликана задовольнити антимонопольні вимоги в найвищих інтересах суспільства, передавши Chrome спроможному та незалежному оператору».

За даними ЗМІ, компанія Google, своєю чергою, раніше попереджала, що примусовий продаж або передача даних конкурентам може зашкодити бізнесу, зменшити інвестиції в нові технології та створити ризики для безпеки. Chrome має близько 3,5 млрд користувачів і понад 60% частки світового ринку браузерів.

Perplexity пообіцяла у разі придбання підтримувати Chromium - відкритий проєкт, на якому базується Chrome та інші браузери, - а також зберегти Google пошуковиком за замовчуванням, з можливістю зміни налаштувань.

Аналітики вважають малоймовірним, що суддя змусить Google продати Chrome, хоча під час підсумкових слухань Мехта зазначив, що такий крок міг би бути «трохи чистішим і витонченішим» за інші варіанти для посилення конкуренції.