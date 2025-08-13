Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ШІ-стартап пропонує $34,5 млрд за Chrome на тлі антимонопольної справи проти Google

17:52 13.08.2025 |

Новини IT

 

Стартап зі штучного інтелекту (ШІ) Perplexity зробив пропозицію викупити браузер Google Chrome за $34,5 млрд, прагнучи кинути виклик домінуванню Google у сфері пошуку в інтернеті. Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Згідно з інформацією, сума пропозиції перевищує власну оцінку Perplexity, яка становить близько $18 млрд. Компанія повідомила, що кілька великих венчурних фондів погодилися повністю профінансувати угоду.

Тим часом журналісти відмітили, що оцінки ринкової вартості Chrome коливаються від $20 млрд до $50 млрд. Техгігант Google відмовився коментувати пропозицію.

Пропозиція надійшла на тлі розгляду у федеральному суді США, де суддя Аміт Мехта вирішує, чи зобов'язати Google продати Chrome для зменшення монопольного впливу на ринку пошуку.

Минулого року він визнав, що Google незаконно монополізував цей ринок, а рішення щодо можливих заходів очікується вже цього місяця, наголосили у матеріалі.

У листі до гендиректора Alphabet Сундара Пічаї Perplexity заявила, що її пропозиція «покликана задовольнити антимонопольні вимоги в найвищих інтересах суспільства, передавши Chrome спроможному та незалежному оператору».

За даними ЗМІ, компанія Google, своєю чергою, раніше попереджала, що примусовий продаж або передача даних конкурентам може зашкодити бізнесу, зменшити інвестиції в нові технології та створити ризики для безпеки. Chrome має близько 3,5 млрд користувачів і понад 60% частки світового ринку браузерів.

Perplexity пообіцяла у разі придбання підтримувати Chromium - відкритий проєкт, на якому базується Chrome та інші браузери, - а також зберегти Google пошуковиком за замовчуванням, з можливістю зміни налаштувань.

Аналітики вважають малоймовірним, що суддя змусить Google продати Chrome, хоча під час підсумкових слухань Мехта зазначив, що такий крок міг би бути «трохи чистішим і витонченішим» за інші варіанти для посилення конкуренції.
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1408  0,04 0,11 41,6754  0,06 0,13
EUR 48,0150  0,19 0,39 48,6904  0,20 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5100  0,13 0,31 41,5400  0,14 0,35
EUR 48,5900  - - 48,6200  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес