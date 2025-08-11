Авторизация

У Китаї відкрили Robot Mall — перший в країні торговий центр для роботів

У Китаї відкрили Robot Mall — перший в країні торговий центр для роботів

 

У Пекіні запрацював Robot Mall - перший в Китаї великий торговий центр, повністю присвячений роботам. Його відкриття є частиною стратегії з популяризації робототехніки та перенесення інновацій із лабораторій у повсякденне життя, пише Gizmodo.

Чотириповерховий центр у високотехнологічному районі E-Town об'єднав понад 100 роботів від більш ніж 40 брендів, включно з китайськими Ubtech Robotics та Unitree Robotics. Він працює за моделлю "4S", відомою в автосалонах: продаж, сервіс, запасні частини та збір відгуків клієнтів в одному місці.

У Китаї відкрили Robot Mall — перший в країні торговий центр для роботів

 

Ціни на роботи варіюються від 2000 юанів ($278) до кількох мільйонів. Серед найдорожчих - гуманоїд, що відтворює Альберта Ейнштейна, вартістю 700 тис. юанів ($97 тис.). У центрі також діє ресторан, де страви готують роботи-кухарі, а подають роботи-офіціанти. Відвідувачі можуть побачити роботів, які грають у футбол і китайські шахи, роботів-собак та зустріти аніматронних версій історичних постатей.

У Китаї відкрили Robot Mall — перший в країні торговий центр для роботів

 

Відкриття збіглося з початком World Robot Conference 2025, яка триватиме до 12 серпня та збере майже 500 експертів із понад 20 країн. Близько 200 компаній представлять свої розробки на більш ніж 1500 стендах.

У Китаї відкрили Robot Mall — перший в країні торговий центр для роботів

 

З 14 по 17 серпня Пекін також прийматиме World Humanoid Robot Games 2025. У змаганнях візьмуть участь понад 100 команд, а програма включатиме 21 дисципліну - від спорту та танців до промислових і медичних завдань.

Ці події є частиною масштабної програми Китаю з розвитку робототехніки. Лише за минулий рік країна надала понад $20 млрд субсидій, а найближчим часом планує створити фонд на 1 трлн юанів ($137 млрд) для підтримки стартапів у сфері ШІ та робототехніки. США тим часом обговорюють власну стратегію, щоб конкурувати з Пекіном.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1204  0,01 0,03 41,6619  0,03 0,06
EUR 48,0019  0,07 0,14 48,6767  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4550  0,05 0,11 41,4650  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

