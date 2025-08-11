У Китаї відкрили Robot Mall — перший в країні торговий центр для роботів

У Пекіні запрацював Robot Mall - перший в Китаї великий торговий центр, повністю присвячений роботам. Його відкриття є частиною стратегії з популяризації робототехніки та перенесення інновацій із лабораторій у повсякденне життя, пише Gizmodo.

Чотириповерховий центр у високотехнологічному районі E-Town об'єднав понад 100 роботів від більш ніж 40 брендів, включно з китайськими Ubtech Robotics та Unitree Robotics. Він працює за моделлю "4S", відомою в автосалонах: продаж, сервіс, запасні частини та збір відгуків клієнтів в одному місці.

Ціни на роботи варіюються від 2000 юанів ($278) до кількох мільйонів. Серед найдорожчих - гуманоїд, що відтворює Альберта Ейнштейна, вартістю 700 тис. юанів ($97 тис.). У центрі також діє ресторан, де страви готують роботи-кухарі, а подають роботи-офіціанти. Відвідувачі можуть побачити роботів, які грають у футбол і китайські шахи, роботів-собак та зустріти аніматронних версій історичних постатей.

Відкриття збіглося з початком World Robot Conference 2025, яка триватиме до 12 серпня та збере майже 500 експертів із понад 20 країн. Близько 200 компаній представлять свої розробки на більш ніж 1500 стендах.

З 14 по 17 серпня Пекін також прийматиме World Humanoid Robot Games 2025. У змаганнях візьмуть участь понад 100 команд, а програма включатиме 21 дисципліну - від спорту та танців до промислових і медичних завдань.

Ці події є частиною масштабної програми Китаю з розвитку робототехніки. Лише за минулий рік країна надала понад $20 млрд субсидій, а найближчим часом планує створити фонд на 1 трлн юанів ($137 млрд) для підтримки стартапів у сфері ШІ та робототехніки. США тим часом обговорюють власну стратегію, щоб конкурувати з Пекіном.