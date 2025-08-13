В Україні, Європі та серед американських союзників Києва зростає занепокоєння щодо майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що їх зустріч може бути корисною, але й ризикованою, якщо немає чітко окресленої угоди. Тривогу викликала зміна позиції Трампа: після ультиматуму Росії, який завершився 8 серпня, він не застосував жорстких заходів, а натомість направив спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви. Пізніше в медіа з'явилася інформація про можливі домовленості щодо обміну територіями між Україною та Росією.

За однією з версій, Кремль готовий погодитися на припинення вогню за умови, що Україна віддасть всю Донецьку область, включно з районами, які наразі не контролює Росія. Водночас Київ міг би повернути деякі окуповані території, проте подробиці залишаються невідомими. Президент України Володимир Зеленський вже відкинув цей план, підкресливши ненадійність обіцянок Путіна.

Особливе занепокоєння викликає те, що зустріч Трампа і Путіна відбудеться без участі українських представників. Видання WSJ зазначає, що складно уявити справжню мирну угоду без участі Зеленського. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте припустив, що Трамп прагне особисто перевірити наміри Кремля, одночасно координуючи підтримку постачання зброї Україні.

Автори видання вважають, що Путін не зацікавлений у збереженні незалежності України та має на меті інтеграцію країни до складу Росії. Він може погодитися лише на короткострокове перемир'я, вигідне Москві. Справжній мир, на думку експертів, можливий лише тоді, коли війна становитиме загрозу самому політичному виживанню Путіна.

Для цього, за словами WSJ, необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони. Хоча жорсткий ультиматум Трампа привернув увагу Кремля, він не ввів санкції проти Китаю і не погодив із ЄС використання заморожених 300 млрд доларів російських активів.

Видання підсумовує: Трамп хоче виглядати миротворцем, але справжній і тривалий мир буде можливий лише тоді, коли угода гарантуватиме Україні право самостійно визначати своє майбутнє і виключить нову агресію з боку Росії.