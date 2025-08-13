Авторизация

Фінська Kempower першою почала виготовляти зарядні станції з антивандальною технологією CableGuard

23:12 12.08.2025 |

Транспорт

 
Фінська Kempower першою серед виробників зарядних станцій для електромобілів впровадила захисну систему CableGuard, розроблену британською Formula Space. Рішення створено для боротьби зі зростанням крадіжок і вандалізмом щодо зарядних кабелів.

CableGuard поєднує прогумований захисний рукав і систему маркування, яка нагадує технологію маркування готівки під час перевезення в інкасаторських автомобілях. Під час спроби пошкодити кабель під високим тиском викидається спеціальна рідина, яка потрапляє на зловмисника і навколишні предмети. Її видно в ультрафіолетовому світлі та дає змогу ідентифікувати злочинця. Formula Space стверджує, що її система є 100-відсотковим доказом злочину в суді та скорочує ймовірність повторної атаки на 98%.

Фінська Kempower першою почала виготовляти зарядні станції з антивандальною технологією CableGuard

 Зарядна станція Kempower Satellite із захистом кабелю CableGuard

Kempower підтвердила сумісність CableGuard із зарядними станціями Satellites, Station Chargers і Movable Chargers з роз'ємами CCS2 і CHAdeMO. Схвалення було отримано після прискорених випробувань, які тривали вісім тижнів. Пристрій можна встановити без демонтажу кабелю, при цьому він майже не впливає на зручність використання.

Хоча Kempower стала першим виробником, який схвалив CableGuard, саму систему було створено за участю британського оператора CPO InstaVolt, який уже використовує її. Тим часом ринок захисних рішень для зарядок зростає: раніше Evolt Charging представила Cable Alarm, що реагує сигналізацією на спробу перерізати кабель, а ChargePoint і Tesla впровадили кабелі із захистом від розрізання.
За матеріалами: gagadget.com
 

