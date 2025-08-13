Авторизация

10 000 мАг для смартфона вже не фантастика: Honor виводить автономність своїх гаджетів на новий рівень

12:00 13.08.2025 |

Новини IT

 

Honor, як і деякі інші китайські бренди, активно працює над смартфонами на базі чипсета наступного покоління Dimensity 8500. Зрозуміло, що процесор забезпечить значний приріст продуктивності, проте ще однією перевагою флагманської моделі може стати акумулятор великої ємності.

Авторитетний інсайдер Digital Chat Station повідомив, що перший смартфон Honor з Dimensity 8500 може отримати акумулятор ємністю 10 000 мАг. За його інформацією гаджет досяг стадії тестування NPI (New Product Introduction), що свідчить про завершальний етап роботи над ним і швидку презентацію. Очікується, що новинка від Honor, назва якої поки невідома, вийде після Redmi Turbo 5 у грудні або в січні 2026 року.

 Автопереклад повідомлення Digital Chat Station. Джерело: Weibo

Зазначимо, що батареї на 10 000 мАг є не у кожного планшета, а вже для смартфонів такий показник стане вражаючим технологічним досягненням і додасть Honor очок на світовому ринку.
За матеріалами: gagadget.com
 

