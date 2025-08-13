Фінансові новини
- |
- 13.08.25
- |
- 18:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
10 000 мАг для смартфона вже не фантастика: Honor виводить автономність своїх гаджетів на новий рівень
12:00 13.08.2025 |
Honor, як і деякі інші китайські бренди, активно працює над смартфонами на базі чипсета наступного покоління Dimensity 8500. Зрозуміло, що процесор забезпечить значний приріст продуктивності, проте ще однією перевагою флагманської моделі може стати акумулятор великої ємності.
Авторитетний інсайдер Digital Chat Station повідомив, що перший смартфон Honor з Dimensity 8500 може отримати акумулятор ємністю 10 000 мАг. За його інформацією гаджет досяг стадії тестування NPI (New Product Introduction), що свідчить про завершальний етап роботи над ним і швидку презентацію. Очікується, що новинка від Honor, назва якої поки невідома, вийде після Redmi Turbo 5 у грудні або в січні 2026 року.
Зазначимо, що батареї на 10 000 мАг є не у кожного планшета, а вже для смартфонів такий показник стане вражаючим технологічним досягненням і додасть Honor очок на світовому ринку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: Необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони
|Зеленський спростував інформацію The Telegraph про нібито готовність до обміну територій
|Україна зможе щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд завдяки програмі PURL – Зеленський
|СБУ вдруге за тиждень вдарила по терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|ШІ-стартап пропонує $34,5 млрд за Chrome на тлі антимонопольної справи проти Google
|Чому молодь у Китаї платить, щоб «ходити на роботу» у несправжні офіси
|Найбільший постачальник екранів для Apple, китайська BOE, визнана винною у крадіжці технологій Samsung, її продукцію заборонять в США
|Tesla в кризі: кадрові втрати, закриття AI-проектів і зростання конкуренції
|10 000 мАг для смартфона вже не фантастика: Honor виводить автономність своїх гаджетів на новий рівень
|В армії США тестують лазерну систему супутникового зв’язку Starshield від SpaceX
Бізнес
|Фінська Kempower першою почала виготовляти зарядні станції з антивандальною технологією CableGuard
|Дональд Трамп змінив думку щодо гендиректора Intel
|Легендарна вода Perrier - не природна? Скандал, що сколихнув Францію
|Mercedes розкритикував заборону ЄС використовувати двигуни внутрішнього згоряння
|У Китаї відкрили Robot Mall — перший в країні торговий центр для роботів
|Tesla отримала ліцензію на послуги з роботаксі у штаті Техас
|Позов до Microsoft через припинення підтримки Windows 10: зловживання монополією та нехтування безпекою