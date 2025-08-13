Авторизация

Зеленський спростував інформацію The Telegraph про нібито готовність до обміну територій

23:53 12.08.2025 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію The Telegraph про нібито готовність до обміну територій, і додав, що готується відповідний інформаційний ґрунт.

""Телеграф" написав, що я готовий до обміну територій. Я з "Телеграфом" не спілкувався. Але я достатньо досвідчена людина, щоб розуміти, як готується інформаційне поле. Закидується: "Чи готова Україна обміняти..." Потім дивляться реакції тих чи інших людей, громадянського суспільства, блогерів, журналістів, населення. Просто готується відповідний інформаційний ґрунт", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.

Він наголосив, що не збирається здавати свою країну, тому що не має на це права.

"І питання не в тому, що я ховаюся за Конституцією. Держава - це що, приватна власність? 30% Донецької області - це що, моя приватна власність? Чи ваша? Чи когось? Обмін територій - це дуже складне питання, яке неможливо відокремлювати від гарантій безпеки для України, для нашої суверенної держави і нашого народу", - наголосив Зеленський.

Раніше The Telegraph на тлі активних дипломатичних консультацій напередодні зустрічі президентів США та РФ повідомив, що Україна готова розглянути припинення бойових дій з поступкою територій, які наразі контролює Росія, у межах європейської мирної ініціативи.

"Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна відкидає будь-які домовленості, за якими вона відмовляється від подальших територій на користь Росії. Водночас допускається можливість замороження лінії фронту на теперішніх позиціях з фактичним визнанням контролю Росії над окупованими частинами Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та Криму", - повідомляється в тексті видання.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0959  0,02 0,06 41,6196  0,04 0,10
EUR 47,8274  0,17 0,36 48,4941  0,18 0,38

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,07 0,18 41,3950  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

