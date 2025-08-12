Авторизация

СБУ вдруге за тиждень вдарила по терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані

 

Дрони Служби безпеки України сьогодні, 12 серпня, атакували термінал зберігання дронів-камікадзе "Шахед" у Татарстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ в Telegram.

Як зазначили в СБУ, для атаки використовувалися далекобійні дрони Центру спецоперацій "А". У логістичному хабі, який потрапив під удар, росіяни зберігають готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі для них.

Такий склад розташований у населеному пункті Кзил-Юл на відстані 1300 кілометрів від України.

У СБУ наголосили, що відео, які зняли місцеві жителі, підтверджують успішну ураження хаба. У його приміщеннях зафіксовано осередки займання.

Така атака має зменшити можливості ворога для "шахедного" терору України.

"Операції на підприємствах, що забезпечують озброєнням російську військову машину, триватимуть і надалі", - запевнили в Службі безпеки.

Перший удар

Нагадаємо, 9 серпня в Службі безпеки України повідомили, що їхні дрони вразили склад із "Шахедами" в Татарстані.

Після атаки на складі спалахнула пожежа - один із дронів влучив просто в ціль.

У СБУ зазначали, що такий термінал - це законна військова ціль для України.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

Бізнес