12.08.25
23:46
RSS
мапа сайту
СБУ вдруге за тиждень вдарила по терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані
18:31 12.08.2025
Дрони Служби безпеки України сьогодні, 12 серпня, атакували термінал зберігання дронів-камікадзе "Шахед" у Татарстані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ в Telegram.
Як зазначили в СБУ, для атаки використовувалися далекобійні дрони Центру спецоперацій "А". У логістичному хабі, який потрапив під удар, росіяни зберігають готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі для них.
Такий склад розташований у населеному пункті Кзил-Юл на відстані 1300 кілометрів від України.
У СБУ наголосили, що відео, які зняли місцеві жителі, підтверджують успішну ураження хаба. У його приміщеннях зафіксовано осередки займання.
Така атака має зменшити можливості ворога для "шахедного" терору України.
"Операції на підприємствах, що забезпечують озброєнням російську військову машину, триватимуть і надалі", - запевнили в Службі безпеки.
Перший удар
Нагадаємо, 9 серпня в Службі безпеки України повідомили, що їхні дрони вразили склад із "Шахедами" в Татарстані.
Після атаки на складі спалахнула пожежа - один із дронів влучив просто в ціль.
У СБУ зазначали, що такий термінал - це законна військова ціль для України.
