12.08.25
13:29
- RSS
- мапа сайту
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Mercedes розкритикував заборону ЄС використовувати двигуни внутрішнього згоряння
10:54 12.08.2025
Генеральний директор Mercedes-Benz Ола Келленіус розкритикував план Євросоюзу заборонити з 2035 року автомобілі, що викидають CO2.
Про це повідомляє "Укравтопром"
Заборона, яка, на думку її прихильників, має вирішальне значення для екологічних амбіцій Європи, буде переглянута в другій половині 2025 року, а критики стверджують, що вона зашкодить європейським автовиробникам, які вже борються зі слабким попитом, конкуренцією з боку Китаю та незадовільними продажами електромобілів.
"Звичайно, ми маємо декарбонізувати економіку, але це має відбуватися технологічно нейтральним способом. Ми не повинні втрачати з поля зору нашу економіку", - заявив Ола Келленіус.
Також керівник Mercedes-Benz, який зараз очолює Європейську асоціацію автовиробників (ACEA), закликав запровадити податкові пільги та дешеві тарифи на електроенергію на зарядних станціях, щоб стимулювати перехід на електромобілі.
