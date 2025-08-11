Фінансові новини
11.08.25
- 18:07
RSS
мапа сайту
Tesla отримала ліцензію на послуги з роботаксі у штаті Техас
16:51 11.08.2025 |
Компанія Tesla отримала ліцензію на надання послуг райдшерингу за допомогою своїх роботаксі в американському штаті Техас.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.
Tesla Robotaxi LLC тепер внесена до списку ліцензіатів транспортної мережі Департаменту ліцензування та регулювання Техасу.
Раніше до списку були внесені Uber Technologies та Lyft.
Ліцензія нещодавно стала необхідною згідно з новим законом штату, який набирає чинності 1 вересня та регулює операції спільного використання автомобілів за допомогою автономних транспортних засобів так само, як і послуги з використанням водіїв-людей.
У червні Tesla почала працювати в місті Остіні з невеликою кількістю автомобілів Model Y, які контролюються «моніторами безпеки».
Компанія пропонує поїздки невеликій групі користувачів.
