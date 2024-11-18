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У Франції прокоментували можливість дати дозвіл Україні на удари вглиб РФ
13:18 18.11.2024 |
У Франції прокоментували свою готовність надати Україні дозвіл на далекобійні удари вглиб російської території.
Про це перед початком зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі заявив очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, президент Емманюель Макрон у травні заявляв, що Франція готова розглянути варіант з наданням Україні такого дозволу.
"Ми відкрито сказали, що це варіант, який ми розглянемо, якщо він дасть змогу завдати ударів по цілях, звідки Росія наразі здійснює агресію на українській території", - зазначив Барро.
За його словами, відтоді позиція Парижа лишилась незмінною.
Як раніше повідомляли ЗМІ, президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю по території РФ.
За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, коментуючи ці повідомлення, наголосила, що Україна має право захищатись.
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