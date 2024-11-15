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АНАЛІТИКА

Міжнародна Рада фінстабільності: ШІ може становити загрозу для фінансових ринків

23:15 14.11.2024 |

Фінанси, Новини IT

 

Штучний інтелект (ШІ) може становити загрозу для фінансової системи, попередила міжнародна організація з фінансової стабільності, що встановлює стандарти, досліджуючи інновацію, яка викликала значний інтерес серед банків та інших фінансових компаній.

Про це йдеться у звіті Ради з фінансової стабільності (Financial Stability Board, FSB) - міжнародного органу, який здійснює моніторинг і дає рекомендації щодо глобальної фінансової системи.

Зокрема, за даними Ради, штучний інтелект може "потенційно посилити певні вразливості фінансового сектору і таким чином створювати ризики для фінансової стабільності", попри переваги для операційної ефективності, персоналізації та відповідності.

"ШІ також збільшує потенціал фінансового шахрайства та дезінформації на фінансових ринках. Невідповідні системи штучного інтелекту, які не відкалібровані для роботи в правових, регулятивних і етичних межах, також можуть брати участь у поведінці, яка шкодить фінансовій стабільності. А в довгостроковій перспективі впровадження штучного інтелекту також може спричинити зміни в структурі ринку, макроекономічних умовах і споживанні енергії, що може мати наслідки для фінансових ринків та установ", - зазначено в тексті повідомлення щодо звіту.

Безпосередньо у звіті зазначається, що кілька фінансових фірм, які використовують однакові моделі штучного інтелекту, можуть згуртувати учасників ринку, посилюючи коливання на фінансових ринках, а збій у роботі одного постачальника може мати широкомасштабні наслідки.

Генеративний штучний інтелект, який створює новий текст, зображення або відео на основі запитів користувачів, може посилити фінансове шахрайство та здатність зловмисників генерувати та поширювати дезінформацію на фінансових ринках, додається у звіті.

FSB - це міжнародна установа зі штаб-квартирою в Базелі, членами якої є регулятори та керівники центральних банків з усього світу, включно з Управлінням з фінансової поведінки Великої Британії та Європейським центральним банком.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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