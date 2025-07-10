Вміє шепотіти, зіштовхувати чорні діри і створювати ігри - xAI представила Grok 4

xAI та особисто Ілон Маск (Elon Musk) представили Grok 4 - нову версію власної ШІ-моделі.

Маск, як завжди, не соромиться гучних заяв і повідомив, що Grok 4 - це "найрозумніший ШІ в історії людства", але, нагадаємо, такими ж словами він описував і Grok 3.

Головні особливості Grok 4:

* у 10 разів потужніший, ніж Grok 3;

* шепіт, спів і різні інтонації в голосовому режимі;

* 100% правильних відповідей в AIME 25 (математичній олімпіаді);

* 44,4% у тесті Humanity's Last Exam за використання багатоагентної архітектури і 25% - без неї;

* PhD-рівень у всіх предметних тестах, включно з математикою, програмуванням і фізикою.

Унікальні функції

* симуляція зіткнення чорних дір у браузері;

* передбачення результатів спортивних подій на основі аналізу даних з Polymarket;

* створення ігор у браузері з одного текстового запиту.

Grok 4 доступний у двох версіях:

* Supergrok - $30 на місяць;

* Grok 4 Heavy - $300 на місяць.