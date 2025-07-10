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Арістотель
Вміє шепотіти, зіштовхувати чорні діри і створювати ігри - xAI представила Grok 4
14:33 10.07.2025 |
xAI та особисто Ілон Маск (Elon Musk) представили Grok 4 - нову версію власної ШІ-моделі.
Маск, як завжди, не соромиться гучних заяв і повідомив, що Grok 4 - це "найрозумніший ШІ в історії людства", але, нагадаємо, такими ж словами він описував і Grok 3.
Головні особливості Grok 4:
* у 10 разів потужніший, ніж Grok 3;
* шепіт, спів і різні інтонації в голосовому режимі;
* 100% правильних відповідей в AIME 25 (математичній олімпіаді);
* 44,4% у тесті Humanity's Last Exam за використання багатоагентної архітектури і 25% - без неї;
* PhD-рівень у всіх предметних тестах, включно з математикою, програмуванням і фізикою.
Унікальні функції
* симуляція зіткнення чорних дір у браузері;
* передбачення результатів спортивних подій на основі аналізу даних з Polymarket;
* створення ігор у браузері з одного текстового запиту.
Grok 4 доступний у двох версіях:
* Supergrok - $30 на місяць;
* Grok 4 Heavy - $300 на місяць.
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