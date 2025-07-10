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АНАЛІТИКА

Гендиректорка X Лінда Яккаріно пішла у відставку після антисемітського демаршу Grok

14:24 10.07.2025 |

Новини IT

 

Після двох років роботи на чолі X Ілона Маска генеральна директорка соціальної мережі Лінда Яккаріно оголосила про відставку. Це сталося на тлі чергового скандалу з Grok.

У довгому прощальному пості, сповненому подяки команді, позитиву, віри у перспективи та всього такого, Яккаріно не розповіла про причини своєї відставки. Проте це сталося після чергової хвилі антисемітських випадів чатбота штучного інтелекту Grok в X. У своїх відповідях бот поширював різні теорії єврейської змови. Також він згадував теорію змови пов'язану з Республіканською партією США. Пізніше багато таких постів були видалені керівництвом мережі.


Власник X Ілон Маск відповів: «Дякую за ваш внесок».

Лінда Яккаріно була призначена на посаду через чотири місяці після придбання Маском Twitter, яка пізніше стала X. Вона пропрацювала у мережі два роки, її завданням було відновлення зруйнованих стосунків з рекламодавцями. Гендиректорка заявляла, що впоралася з цим та повернула 96%. Але дані компанії Guideline свідчать, що 89% рекламних коштів Twitter/X у США було втрачено протягом двох років між третім кварталом 2022 року та третім кварталом 2024 року.

У своїх останніх висловлюваннях Grok розповідав про «єврейське керівництво» Голлівуду, яке нібито поширює «антитрадиційні та зосереджені на різноманітності теми, які деякі вважають підривними» та «стереотипи проти білих». Подібне ж він приписував демократичній партії США, прямо називаючи її можливу перемогу на виборах шкідливою. Деякі висловлювання бота вже видалені, але частину можна спостерігати й зараз.

Раніше бот поширював висловлювання про «геноцид білих в ПАР», які базуються на фейкових даних про масові поховання («білі хрести» насправді були тимчасово меморіалом однієї родини, а нібито пов'язані з цим фото були зроблені в інших країнах). Також бот заперечував дані про кількість жертв Голокосту, посилаючись на відсутні дискусії щодо цього в академічному середовищі.

Іронічно, що нова антисемітська ескалація сталася після оголошення Ілоном Маском «покращення» Grok у п'ятницю. Раніше бот зазначав, що «заяви про «єврейський контроль» пов'язані з антисемітськими міфами та надмірно спрощують складні структури власності. Медіаконтент формується різними факторами, а не лише релігією лідерів».

І хоча деякі висловлювання Grok останнього часу щодо російського вторгнення сподобалися українцям, в цілому відповіді бота останнім часом межують з расизмом та антисемітизмом. Невідомо, пішла Лінда Яккаріно через це, або через бізнес-діяльність, але дистанціювання від подібного явно покращить її ділову репутацію.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Twitter
 

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