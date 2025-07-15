Азіатські акції коливаються в межах діапазону, оскільки ВВП Китаю викликає обмежене піднесення. Nvidia стимулює технологічний сектор

Більшість азіатських акцій у вівторок коливалися в межах вузького діапазону, оскільки ринки ставили під сумнів дані, що свідчать про сильніше, ніж очікувалося, економічне зростання в Китаї, а також зберігаються побоювання щодо підвищення торгових тарифів США.

Акції технологічних компаній, особливо в Китаї, підтримала заява великого виробника мікросхем NVIDIA Corporation про те, що Вашингтон дозволить їй відновити продаж популярної мікросхеми для штучного інтелекту в Китаї, що свідчить про подальше послаблення торговельного конфлікту між Вашингтоном і Пекіном.

Однак нещодавнє оголошення президента США Дональда Трампа про введення мит проти кількох інших великих економік залишилося головним предметом суперечок на ринках, особливо з огляду на те, що цільовим економікам залишилося трохи більше двох тижнів для укладення торговельних угод з Вашингтоном.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX дещо впали, продовжуючи низхідну динаміку після того, як Трамп наклав на країну 25% мита. Південнокорейський KOSPI впав на 0,1%, оскільки країна також стикається з 25% митом США.

Регіональні ринки отримали помірні сигнали від млявої нічної сесії на Волл-стріт. Але ф'ючерси на S&P 500 скоротили ранні втрати після оголошення Nvidia, і тепер увага зосереджена на ключових даних про інфляцію індексу споживчих цін, які будуть опубліковані сьогодні.

Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,6%, а Shanghai Composite - на 1%, отримавши обмежену підтримку від сильних даних про валовий внутрішній продукт.

Збитки компаній, що працюють у сфері нерухомості, також вплинули на ринок після невтішного попередження про прибутки від державної компанії-гіганта China Vanke Co Ltd. Акції компанії в Шеньчжені впали на понад 2% після того, як вона прогнозувала збитки в розмірі 1,67 млрд доларів за перші шість місяців 2025 року, що посилило занепокоєння щодо тривалого спаду на ключовому ринку нерухомості Китаю.

Дані про ВВП показали, що китайська економіка зросла більше, ніж очікувалося, у другому кварталі. ВВП зріс на 5,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що перевищило очікування на рівні 5,1%, а ВВП за перші шість місяців 2025 року склав 5,3%, залишаючись вище річного цільового показника Пекіна на рівні 5%.

Цей результат був обумовлений поліпшенням торговельних відносин між США і Китаєм, в результаті чого останній піддавався лише близько місяця високих торговельних мит США. Субсидії на споживчі витрати з боку Пекіна також сприяли зміцненню місцевого зростання.

Але хоча результат був кращим, ніж очікувалося, аналітики Capital Economics попередили, що він все одно свідчить про втрату імпульсу другою за величиною економікою світу і що зростання, ймовірно, погіршиться в другій половині 2025 року.

"Економічні перспективи на решту року залишаються складними. З огляду на те, що мита залишатимуться високими, фіскальні ресурси вичерпуються, а структурні перешкоди зберігаються, у другій половині року зростання, ймовірно, ще більше сповільниться. Ми очікуємо, що цього року економіка зросте лише на 3,5% », - написали аналітики Capital Economics у своїй записці.

Гонконгський індекс Hang Seng стримав раннє зростання і торгувався без змін, оскільки на нього вплинули збитки в секторах, пов'язаних з Китаєм, особливо в секторі нерухомості.

Однак місцеві технологічні гіганти, включаючи Alibaba, Tencent Holdings Ltd і Baidu, продемонстрували зростання після оголошення Nvidia про відновлення продажів свого чіпа H20 AI в Китаї.

Доступ до чіпа H20 від Nvidia, який користується величезною популярністю в Китаї, дозволить місцевим технологічним гігантам реалізувати свої амбіції в галузі штучного інтелекту.

Однак китайські виробники чіпів були менш оптимістичними, враховуючи, що цей крок тепер створює більшу конкуренцію з-за кордону. Semiconductor Manufacturing International Corp впала на 1,1% на Гонконгській біржі.

Тайванські акції зросли після оголошення Nvidia, а великий виробник чіпів TSMC піднявся на 1,4% на тлі перспективи збільшення попиту в Китаї.

Азіатські ринки в цілому продемонстрували помірне зростання. Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,4% і наблизився до рекордного рівня.

Індекс Straits Times у Сінгапурі зріс на 0,2%, а ф'ючерси Gift Nifty 50 на індійський індекс Nifty 50 залишилися без змін. Дані про інфляцію за індексом споживчих цін в Індії за червень виявилися нижчими за очікувані, що, ймовірно, створить передумови для подальшого пом'якшення монетарної політики Резервним банком.