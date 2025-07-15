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Кабмін вніс зміни до програми пільгових кредитів «5-7-9%»

17:24 14.07.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні вніс зміни до державної програми пільгового кредитування бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%"

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду.

"Сьогодні вдосконалюємо механізм отримання пільгових кредитів. Уточнюємо параметри розподілу підприємств на мікро-, малий та середній сегменти. Збільшуємо до 80% частку кредиту для новостворених підприємств, що може бути гарантована Фондом розвитку підприємництва", - оголосив прем'єр.

Він нагдав, що за час повномасштабної війни підприємці отримали майже 323 млрд грн доступних кредитів за програмою "5-7-9%".

За останніми даними Мінекономіки, від початку 2025 року бізнес отримав 15 252 пільгових кредити за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 47,6 млрд грн. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 119,7 тис. кредитів на суму 413,6 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: кредит
 

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