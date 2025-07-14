Фінансові новини
- |
- 14.07.25
- |
- 23:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Трамп заявив, що до 17 систем Patriot готують до відправлення в Україну
20:39 14.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп повідомив, що до відправлення в Україну готують до 17 систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це він заявив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
За його словами, країни-члени НАТО, які мають Patriot, можуть направити їх до України, а самі отримають системи від США. Трамп зазначив, що зараз до відправлення в Україну готують до 17 систем Patriot.
«У нас є одна країна, у якої 17 систем Patriot готуються до відправлення. Їм не потрібні будуть вони всі, тому ми готуємо угоду, за якою 17 [систем], або велика кількість із них відправляться на поле бою. Це можна швидко зробити», - сказав президент США.
Під час зустрічі Трамп також заявив, що США відправлятимуть «найкращу зброю» у НАТО, а Альянс уже буде координувати постачання для України. Окрім того, президент США пригрозив росії «дуже суворими тарифами», якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди.
Більше про постачання Україні систем Patriot
Минулого тижня Wall Street Journal писало, що президент США розглядає можливість передання Україні системи ППО Patriot.
Пізніше, коментуючи цю публікацію, Трамп підтвердив, що Україна просила ще одну систему Patriot. Він зазначив, що Білий дім розгляне це питання.
Вже 13 липня президент США заявив, що надішле Україні системи Patriot, зазначивши, що вони необхідні Києву, адже глава рф володимир путін «гарно говорить, але потім увечері всіх бомбить».
Тоді Трамп не назвав кількість систем Patriot, які планує відправити, однак заявив, що ЄС відшкодує їхню вартість.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заявляє, що введе 100% мита для Росії, якщо протягом 50 днів не буде укладено угоду про припинення вогню
|Рада розгляне звільнення прем'єра у середу - нардеп
|У США побудують завод, який вироблятиме хімічні компоненти для українського ОПК
|Очільники Мінспорту, Мінфіну, МОЗу, МВС та Мінветеранів залишаться на посадах, стверджує Железняк
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Комісія з добору директора БЕБ у понеділок поверне уряду лист та не переглядатиме кандидатуру
|Трамп заявив, що США надішлють Україні Patriot
|Сенатор Грем: США нададуть Україні рекордну кількість зброї
|В представництві ЄС кажуть, що розраховують на призначення керівника БЕБ
|ДБР повідомило про підозру голові ЦПК Шабуніну в ухиленні від військової служби та шахрайстві
|Україна за допомогою ЄБРР запустить нову фондову біржу: меморандум
|Комітет Сенату США схвалив оборонний бюджет із $500 мільйонами допомоги Україні
Бізнес
|BYD додала автоматичне паркування 4 рівня в систему God's Eye і пообіцяла компенсувати збитки в разі ДТП
|ШІ-регулювання: IT-компанії створили в Україні спеціальну організацію
|Велика Британія вклала 163 мільйони євро в супутникового конкурента Starlink
|Модель ШІ Centaur точно моделює та передбачає поведінку людини
|Вміє шепотіти, зіштовхувати чорні діри і створювати ігри - xAI представила Grok 4
|Гендиректорка X Лінда Яккаріно пішла у відставку після антисемітського демаршу Grok
|Nvidia стала першою компанією з капіталізацією вище $4 трлн