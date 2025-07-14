Трамп заявив, що до 17 систем Patriot готують до відправлення в Україну

Президент США Дональд Трамп повідомив, що до відправлення в Україну готують до 17 систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це він заявив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За його словами, країни-члени НАТО, які мають Patriot, можуть направити їх до України, а самі отримають системи від США. Трамп зазначив, що зараз до відправлення в Україну готують до 17 систем Patriot.

«У нас є одна країна, у якої 17 систем Patriot готуються до відправлення. Їм не потрібні будуть вони всі, тому ми готуємо угоду, за якою 17 [систем], або велика кількість із них відправляться на поле бою. Це можна швидко зробити», - сказав президент США.

Під час зустрічі Трамп також заявив, що США відправлятимуть «найкращу зброю» у НАТО, а Альянс уже буде координувати постачання для України. Окрім того, президент США пригрозив росії «дуже суворими тарифами», якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди.

Більше про постачання Україні систем Patriot

Минулого тижня Wall Street Journal писало, що президент США розглядає можливість передання Україні системи ППО Patriot.

Пізніше, коментуючи цю публікацію, Трамп підтвердив, що Україна просила ще одну систему Patriot. Він зазначив, що Білий дім розгляне це питання.

Вже 13 липня президент США заявив, що надішле Україні системи Patriot, зазначивши, що вони необхідні Києву, адже глава рф володимир путін «гарно говорить, але потім увечері всіх бомбить».

Тоді Трамп не назвав кількість систем Patriot, які планує відправити, однак заявив, що ЄС відшкодує їхню вартість.