Фінансові новини
- |
- 15.07.25
- |
- 09:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар тримається поблизу 3-тижневого максимуму перед публікацією індексу споживчих цін
07:55 15.07.2025 |
У вівторок долар вагається поблизу 3-тижневого максимуму щодо основних валют, оскільки трейдери очікують на сьогоднішню публікацію даних про інфляцію в США, які могли б дати підказки щодо подальшого курсу монетарної політики.
Американська валюта також отримала підтримку від підвищення дохідності казначейських облігацій, оскільки інвестори зважують можливість відставки Джерома Пауелла з Федеральної резервної системи, а президент Дональд Трамп продовжує критикувати голову центрального банку.
Валюти майже не відреагували на дані про те, що економіка Китаю зросла на 5,2% в минулому кварталі, трохи перевищивши прогнози аналітиків.
Біткойн віддалився від рекордного максимуму у 123 153,22 долара після семиденного зростання на 14%, оскільки інвестори робили ставки на довгоочікувані законодавчі перемоги для криптовалютної галузі цього тижня. Станом на 04:40 EET він торгувався на рівні близько 118 215 доларів.
Курс долара майже не змінився і склав 147,68 ієни, після того як раніше піднявся до найвищого рівня з 23 червня - 147,89 ієни.
Індекс долара, який відстежує курс валюти щодо єни та п'яти інших основних конкурентів, склав 98,050, що не набагато нижче нічного піку в 98,136, найвищого з 25 червня.
Євро трохи піднявся до 1,1671 долара після в понеділок падіння до 1,1650 долара, вперше з 25 червня.
Голова ФРС Пауелл заявив, що очікує зростання інфляції цього літа в результаті введення мит, що, як вважається, змусить центральний банк США утриматися від дій до кінця року.
Економісти, опитані Reuters, очікують, що загальна інфляція зросте до 2,7% в річному вимірі з 2,4% у попередньому місяці. Очікується, що базова інфляція зросте до 3,0% з 2,8%.
«Якщо інфляція не реалізується або залишиться стабільною, можуть виникнути питання щодо нещодавнього рішення ФРС не знижувати ставки, що потенційно посилить заклики до пом'якшення монетарної політики», - написав у записці для клієнтів Джеймс Кніветон, старший корпоративний дилер з валютних операцій у Convera.
«Заклики Білого дому до змін у керівництві ФРС можуть посилитися».
У понеділок Трамп знову атакував Пауелла, заявивши, що процентні ставки повинні бути на рівні 1% або нижче, а не в діапазоні від 4,25% до 4,50%, на якому ФРС утримувала ключову ставку протягом цього року.
Трейдери ф'ючерсів на федеральні фонди оцінюють зниження процентних ставок на 50 базисних пунктів до кінця року, причому перше зниження очікується у вересні.
«Якщо Пауелл піде, ми очікуємо, що крива (дохідності казначейських облігацій США) різко зросте, а короткострокові ставки врахують попередні зниження ставок», - написали аналітики DBS у своїй записці.
«Тим часом втрата довіри до стабільності цін повинна призвести до різкого зростання дохідності 10-річних і 30-річних облігацій».
Економічне зростання Китаю у другому кварталі перевищило прогнози ринку, незважаючи на те, що воно дещо сповільнилося порівняно з попередніми трьома місяцями, що свідчить про стійкість до американських мит.
Водночас аналітики попередили про приховані слабкості та зростання ризиків, які посилять тиск на Пекін з метою впровадження додаткових стимулів.
Китайський юань залишився на рівні 7,1728 за долар.
Австралійський долар залишився стабільним на рівні 0,6546.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|WP: Трамп питав Зеленського, чому Україна не б'є по Москві. Той відповів: Вдаримо, якщо дасте зброю
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський аноснував призначення Дениса Шмигаля міністром оборони
|ЗМІ: Союзники по НАТО закуплять у США для України озброєння на близько $10 млрд
|Трамп заявив, що до 17 систем Patriot готують до відправлення в Україну
|Трамп заявляє, що введе 100% мита для Росії, якщо протягом 50 днів не буде укладено угоду про припинення вогню
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Золото отримало підтримку від торгової напруженості напередодні даних по інфляції в США
|Азіатські акції коливаються в межах діапазону, оскільки ВВП Китаю викликає обмежене піднесення. Nvidia стимулює технологічний сектор
|Долар тримається поблизу 3-тижневого максимуму перед публікацією індексу споживчих цін
|Волл-стріт завершила день з невеликим зростанням, оскільки інвестори очікують на фінансові результати та економічні дані
|«єОселя»: Сума пільгових кредитів перевищила 30 мільярдів, половину житла купують у Києві та області
|Кабмін вніс зміни до програми пільгових кредитів «5-7-9%»
Бізнес
|BYD додала автоматичне паркування 4 рівня в систему God's Eye і пообіцяла компенсувати збитки в разі ДТП
|ШІ-регулювання: IT-компанії створили в Україні спеціальну організацію
|Велика Британія вклала 163 мільйони євро в супутникового конкурента Starlink
|Модель ШІ Centaur точно моделює та передбачає поведінку людини
|Вміє шепотіти, зіштовхувати чорні діри і створювати ігри - xAI представила Grok 4
|Гендиректорка X Лінда Яккаріно пішла у відставку після антисемітського демаршу Grok
|Nvidia стала першою компанією з капіталізацією вище $4 трлн