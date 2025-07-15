Долар тримається поблизу 3-тижневого максимуму перед публікацією індексу споживчих цін

У вівторок долар вагається поблизу 3-тижневого максимуму щодо основних валют, оскільки трейдери очікують на сьогоднішню публікацію даних про інфляцію в США, які могли б дати підказки щодо подальшого курсу монетарної політики.

Американська валюта також отримала підтримку від підвищення дохідності казначейських облігацій, оскільки інвестори зважують можливість відставки Джерома Пауелла з Федеральної резервної системи, а президент Дональд Трамп продовжує критикувати голову центрального банку.

Валюти майже не відреагували на дані про те, що економіка Китаю зросла на 5,2% в минулому кварталі, трохи перевищивши прогнози аналітиків.

Біткойн віддалився від рекордного максимуму у 123 153,22 долара після семиденного зростання на 14%, оскільки інвестори робили ставки на довгоочікувані законодавчі перемоги для криптовалютної галузі цього тижня. Станом на 04:40 EET він торгувався на рівні близько 118 215 доларів.

Курс долара майже не змінився і склав 147,68 ієни, після того як раніше піднявся до найвищого рівня з 23 червня - 147,89 ієни.

Індекс долара, який відстежує курс валюти щодо єни та п'яти інших основних конкурентів, склав 98,050, що не набагато нижче нічного піку в 98,136, найвищого з 25 червня.

Євро трохи піднявся до 1,1671 долара після в понеділок падіння до 1,1650 долара, вперше з 25 червня.

Голова ФРС Пауелл заявив, що очікує зростання інфляції цього літа в результаті введення мит, що, як вважається, змусить центральний банк США утриматися від дій до кінця року.

Економісти, опитані Reuters, очікують, що загальна інфляція зросте до 2,7% в річному вимірі з 2,4% у попередньому місяці. Очікується, що базова інфляція зросте до 3,0% з 2,8%.

«Якщо інфляція не реалізується або залишиться стабільною, можуть виникнути питання щодо нещодавнього рішення ФРС не знижувати ставки, що потенційно посилить заклики до пом'якшення монетарної політики», - написав у записці для клієнтів Джеймс Кніветон, старший корпоративний дилер з валютних операцій у Convera.

«Заклики Білого дому до змін у керівництві ФРС можуть посилитися».

У понеділок Трамп знову атакував Пауелла, заявивши, що процентні ставки повинні бути на рівні 1% або нижче, а не в діапазоні від 4,25% до 4,50%, на якому ФРС утримувала ключову ставку протягом цього року.

Трейдери ф'ючерсів на федеральні фонди оцінюють зниження процентних ставок на 50 базисних пунктів до кінця року, причому перше зниження очікується у вересні.

«Якщо Пауелл піде, ми очікуємо, що крива (дохідності казначейських облігацій США) різко зросте, а короткострокові ставки врахують попередні зниження ставок», - написали аналітики DBS у своїй записці.

«Тим часом втрата довіри до стабільності цін повинна призвести до різкого зростання дохідності 10-річних і 30-річних облігацій».

Економічне зростання Китаю у другому кварталі перевищило прогнози ринку, незважаючи на те, що воно дещо сповільнилося порівняно з попередніми трьома місяцями, що свідчить про стійкість до американських мит.

Водночас аналітики попередили про приховані слабкості та зростання ризиків, які посилять тиск на Пекін з метою впровадження додаткових стимулів.

Китайський юань залишився на рівні 7,1728 за долар.

Австралійський долар залишився стабільним на рівні 0,6546.