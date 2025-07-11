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АНАЛІТИКА

BYD додала автоматичне паркування 4 рівня в систему God's Eye і пообіцяла компенсувати збитки в разі ДТП

11:54 11.07.2025 |

Транспорт

 

BYD оголосила про впровадження функції автономного паркування четвертого рівня (L4) у свою фірмову систему допомоги водієві God's Eye. Незвичайним бонусом стала обіцянка компенсувати збитки в разі, якщо автопаркувальник все ж не впорається із завданням і зашкодить майну.

Оновлення надійде OTA-каналом для систем God's Eye B і C, які використовуються в більшості моделей BYD - від флагманів до недорогих електромобілів. Як наголошується в повідомленні компанії в Weibo, йдеться про сценарії, де автомобіль повністю самостійно виконує маневр, без участі водія.

BYD називає себе першою компанією, яка дає офіційну гарантію на автономне паркування. Компанія пообіцяла компенсувати всі витрати на ремонт, збитки третім особам і можливі тілесні ушкодження, спричинені збоями системи або помилками алгоритму.

Система God's Eye була презентована в лютому 2025 року і поступово впроваджується в усі сучасні моделі BYD, включно з бюджетним Seagull, вартість якого в Китаї стартує приблизно з 10 тисяч доларів США. Зараз на дорогах уже понад 1 мільйон автомобілів із God's Eye.

Крім паркування, God's Eye підтримує автоматичне водіння на шосе з контролем з боку водія. Найближчим часом BYD обіцяє масштабне оновлення системи, яке поліпшить не тільки паркувальні функції, а й загальну безпеку руху.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: BYD
 

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