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Зеленський аноснував призначення Дениса Шмигаля міністром оборони
23:34 14.07.2025 |
Нинішній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після кадрових змін в уряді має очолити міністерство оборони країни. Про це у вечірньому відеозверненні у понеділок, 14 липня, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України - саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності", - зауважив президент.
Сам Шмигаль у Telegram поділився постом Зеленського, у якому йдеться про його майбутнє призначення, однак на момент публікації цієї новини ніяк не прокоментував цю тему.
Свириденко має оновити роботу уряду
Президент поінформував, що обговорив оновлення уряду з віцепрем'єркою, міністеркою економіки Юлією Свириденко, якій він раніше у цей день запропонував очолити уряд замість Шмигаля. За його словами, він запропонував їй оновити роботу Кабміну "на основі досвіду підтримки українського виробництва, українського підприємництва", який у неї є як у першої віцепрем'єрки та міністерки економіки.
Зеленський також висловив сподівання, що депутати Верховної Ради висловлять "достатню підтримку" при голосуванні за нову конфігурацію уряду. "І важливо, щоб уряд швидко провів аудит усіх домовленостей із нашими партнерами - що працює і що потребує перегляду або активізації", - додав він.
Міністром оборони України в уряді Шмигаля з вересня 2023 року є Рустем Умєров. 10 липня Володимир Зеленський повідомив, що планує замінити посла в Сполучених Штатах Америки, додавши, що розглядає кандидатуру Рустема Умєрова на цю посаду.
Денис Шмигаль очолює Кабмін з березня 2020 року.
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