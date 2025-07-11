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АНАЛІТИКА

ШІ-регулювання: IT-компанії створили в Україні спеціальну організацію

10:36 11.07.2025 |

Новини IT

 

Чотирнадцять українських IT-компаній створили організацію, яка підтримуватиме етичні способи впровадження штучного інтелекту в Україні.

Як сказано у меморандумі про відповідальне використання ШІ, компанії Grammarly, MacPaw, LetsData, DroneUA, WINSTARS.AI, Gametree.me, YouScan.io, EVE.calls, Valtech, ЛУН, Yieldy, SoftServe, Uklon та Preply є засновниками цієї організації.

"Основою діяльності саморегульованої організації (СРО) є добровільний кодекс поведінки з етичного та відповідального використання штучного інтелекту, який визначає стандарти етичного та відповідального використання ШІ в бізнесі та інших сферах", - зазначено у меморандумі про відповідальне використання ШІ.

Цілями та завданнями саморегульованої організації є:

▪️сприяння етичному та відповідальному використанню ШІ;

▪️впровадження положень кодексу;

▪️моніторинг дотримання встановлених норм серед членів СРО;

▪️підтримка інновацій та обмін досвідом між членами СРО.

Повідомляється, що компанії зобов'язалися щороку звітувати про впровадження безпечних рішень у своїх продуктах, а контроль за дотриманням принципів здійснюватимуть Центр демократії та верховенства права та асоціація IT Ukraine.

Приєднатися до організації також можуть і інші IT-компанії, звернувшись за адресою [email protected]. Якщо ж говорити про добровільний кодекс поведінки, то він визначає етичні та відповідальні практики розробки, впровадження та використання систем ШІ. Ці принципи спрямовані на створення відповідального та етичного середовища для розвитку і використання штучного інтелекту в Україні.

Для фінансування СРО передбачається можливість залучення таких джерел:

▪️фінансування від міжнародних організацій, фондів та програм, які підтримують розвиток технологій, інновацій та етичного використання ШІ;

▪️співпраця з іншими організаціями та компаніями для реалізації спільних проєктів.

Також зазначається, що секретаріат відіграватиме ключову роль у забезпеченні фінансової стабільності та розвитку організації. До складу секретаріату входять представники Центру демократії та верховенства права та Асоціації IT Ukraine.

За словами Head of AI в MacPaw Володимира Кубицького, компанія доєдналася до ініціативи, оскільки активно інтегрує ШІ у свої продукти. "Ця ініціатива потрібна, щоб компанії розробляли системи ШІ етично, дотримуючись принципів добровільного кодексу поведінки, а також щоб вони були готові до європейського регулювання та закону щодо ШI в Україні", - зауважив Володимир Кубицький.

Нагадаємо, кілька місяців тому Євросоюз оприлюднив план, покликаний активізувати розвиток штучного інтелекту в регіоні та зміцнити позиції Європи на світовому ринку - у конкуренції зі США та Китаєм. Ініціатива стала відповіддю на скарги технологічних компаній про надмірну зарегульованість європейської ШІ-індустрії.

Серед напрямів: створення мережі "фабрик ШІ" та "гігафабрик" - великих об'єктів із передовим обладнанням для тренування сучасних ШІ-моделей і відкриття лабораторій, які допоможуть стартапам отримати доступ до навчальних даних.
За матеріалами: mezha.media
 

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