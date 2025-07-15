Волл-стріт завершила день з невеликим зростанням, оскільки інвестори очікують на фінансові результати та економічні дані

Акції на Волл-стріт закрилися з незначним зростанням у понеділок, оскільки інвестори утрималися від будь-яких значних кроків після останніх погроз президента США Дональда Трампа щодо мит і зберігали стабільність напередодні насиченого економічними даними тижня та початку сезону фінансової звітності.

Трамп посилив торговельні напруження протягом вихідних, пообіцявши з 1 серпня ввести 30-відсоткові мита на більшість імпортних товарів з Європейського Союзу та Мексики, залишивши час на укладення торговельних угод в останній момент.

ЄС продовжив паузу в застосуванні заходів у відповідь до початку серпня, зберігаючи надію на переговори про перемир'я. Білий дім заявив, що переговори з ЄС, Канадою та Мексикою все ще тривають.

Незважаючи на заголовки в ЗМІ, реакція інвесторів була стриманою, оскільки вони вже звикли до погроз Трампа щодо мит і його частих різких змін позиції в останній момент.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 88,14 пункту, або 0,20%, до 44 459,65, S&P 500 піднявся на 8,81 пункту, або 0,14%, до 6 268,56, а Nasdaq Composite піднявся на 54,80 пункту, або 0,27%, до 20 640,33.

Обсяг торгів також був помірним: було продано 15,43 млрд акцій, порівняно з середнім показником 17,62 млрд за останні 20 торгових днів.

Протягом останніх тижнів ринки були активними, незважаючи на те, що Трамп погрожував ввести мита.

Індекс Nasdaq Composite закрився на рекордно високому рівні, що стало сьомим таким досягненням з 27 червня. Індекс S&P 500, який закрився на 12 пунктів нижче найкращого закриття минулого четверга, встановив п'ять рекордів за той самий період.

«Якщо щось і стримує ринок, то це той факт, що з квітня ми мали досить хороший результат», - сказав Джейсон Прайд, керівник відділу інвестиційної стратегії та досліджень у Glenmede.

Він зазначив, що, незважаючи на початкові побоювання, що митна політика Трампа зашкодить економіці США, введені досі мита та ухвалення його знакового економічного законодавства минулого тижня в цілому компенсують одне одного, а це означає, що інвестори починають бути більш впевненими у перспективах економічного зростання.

Ознаки того, як політика Трампа впливає на економіку, стануть очевидними цього тижня, коли буде опубліковано низку нових звітів про стан економіки США.

Сезон звітності за другий квартал розпочнеться у вівторок, коли кілька великих банків з Уолл-стріт опублікують свої звіти.

У вівторок також заплановано опублікування останніх даних про споживчі ціни, які, як очікується, покажуть зростання інфляції в червні, оскільки продавці почали перекладати витрати на мита на споживачів.

Звіти про ціни виробників та імпортерів, які будуть опубліковані в середу, дадуть нове уявлення про те, як формується тиск на ланцюги поставок.

Одним з секторів, де риторика Трампа щодо мит все ще впливала на ринки, були ціни на нафту: після того, як він пригрозив ввести мита на покупців російського експорту, що може мати наслідки для світових поставок енергоносіїв, ціна на нафту в США впала на 2,2%.

Це спричинило падіння енергетичного індексу на 1,2%, що є найбільшим падінням серед 11 секторів S&P.

Однак більшість секторів закрилися в плюсі, на чолі з комунікаційними послугами, які зросли на 0,7%. Цьому сприяло зростання Netflix, який опублікує звіт про прибутки в четвер, та Warner Bros. Discovery, чий останній фільм про Супермена мав успішний старт у прокаті.

Акції криптовалютних компаній зросли після того, як біткойн вперше перевищив позначку 120 000 доларів. Coinbase піднявся на 1,8%, а MicroStrategy - на 3,8%.

Waters Corp впав на 13,8% після того, як виробник лабораторного обладнання погодився об'єднатися з конкурентом Becton, підрозділом Biosciences & Diagnostic Solutions компанії Dickinson and Company, в рамках угоди на суму 17,5 млрд доларів.