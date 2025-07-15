WP: Трамп питав Зеленського, чому Україна не б'є по Москві. Той відповів: Вдаримо, якщо дасте зброю

Президент США Дональд Трамп у розмові з українським лідером Володимиром Зеленським минулого тижня запитував його, чому українські війська не завдають ударів по Москві. Той відповів, що для цього потрібна відповідна зброя.

Про це у своїй колонці для Washington Post пише журналіст та заступник головного редактора видання Девід Ігнатіус, покликаючись на власні джерела.

Так, на запитання Трампа Зеленський відповів: «Ми можемо [вдарити по Москві], якщо ви дасте нам зброю». Після цього глава Білого дому сказав, що Україна повинна посилити тиск «не лише на Москву, а й на Санкт-Петербург».

Ігнатіус зазначає, що наявні в Україні далекобійні ракети ATACMS не можуть досягти Москви, а також вказує, що після кожного рішення про дозвіл завдавати далекобійних ударів по рф москва перекидала вглиб країни деякі стратегічні об'єкти, зокрема й свої винищувачі.

Тож Трамп розглядав можливість надання Україні далекобійних ракет Tomahawk, різні модифікації якої здатні вражати цілі на відстані від 450 до 2500 км. Таким озброєнням США, зокрема, нещодавно завдала ударів по Ірану. Однак наразі США не надаватимуть Києву таких ракет.

Колумніст WP також назвав три основні причини, чому Трамп вирішив піти на ескалацію у відносинах із рф.

«По-перше, він (Трамп - ред.) вважав, що [глава рф володимир] путін виявляє до нього неповагу, вдаючи готовність до миру. По-друге, він бачив ефективність військової сили США у використанні бомбардувальників B-2 та ракет Tomahawk проти Ірану. І по-третє, він вважав, що путін вестиме переговори лише за загрози застосування більшої сили», - вважає Ігнатіус.