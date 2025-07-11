Фінансові новини
- |
- 11.07.25
- |
- 10:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Велика Британія вклала 163 мільйони євро в супутникового конкурента Starlink
09:35 11.07.2025 |
Велика Британія інвестує 163 млн. євро в компанію Eutelsat - європейського супутникового оператора, який позиціонується як альтернатива Starlink від SpaceX.
З урахуванням участі британського уряду, а також французьких і приватних інвесторів - включно з Bharti Space, CMA CGM і Fonds Stratégique de Participations - загальна сума залучених коштів у низькоорбітальний супутниковий проєкт Eutelsat сягнула 1.5 млрд євро. Фінансування буде спрямоване на розширення супутникового парку і посилення конкуренції з такими гравцями, як Starlink від SpaceX.
Угода - не просто інвестиція, а геополітичний хід: Лондон хоче повернути собі стратегічний вплив у космосі після виходу з ЄС і провалу з OneWeb, яку пізніше злили з тим же Eutelsat. Тепер Британія отримає 10% акцій об'єднаної структури і одне місце в раді директорів. Позиціонується все це як спосіб зміцнити "суверенітет у телекомунікаціях", але по суті - спроба не відставати від технологічних перегонів.
Eutelsat управляє групою низькоорбітальних супутників і будує мережу Konnect VHTS, яка має забезпечити високошвидкісний інтернет усією Європою та Африкою. Щоправда, до рівня Starlink за покриттям і кількістю супутників проєкт поки не дотягує - зате тепер у нього є британські гроші, політична підтримка і явно виражені амбіції вийти на конкурентоспроможний рівень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає £1,7 мільярда на оборону під гарантії Британії
|Трамп анонсував на 14 липня «важливу заяву про Росію»
|ЗМІ: Трамп планує вперше за своєї каденції передати Україні зброю із запасів США на $300 млн
|Трамп каже, що досяг угоди про постачання американської зброї Україні з фінансуванням НАТО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Обсяг 4-го траншу Ukraine Facility складе EUR3,05 млрд – Єврокомісія
|Україна отримає £1,7 мільярда на оборону під гарантії Британії
|Велика Британія вклала 163 мільйони євро в супутникового конкурента Starlink
|В Австрії дозволили спецслужбі стежити за онлайн-месенджерами
|Домовився із США про Газу: Нетаньягу попередив ХАМАС
|Трамп анонсував на 14 липня «важливу заяву про Росію»
Бізнес
|Google дає Gemini доступ до сторонніх додатків на Android без згоди користувачів
|Threads наздоганяє X на смартфонах — аудиторії майже зрівнялися
|В ЄС почали «маркувати» смартфони даними про енергоефективність
|Quartz: Паралізовані люди з мозковими чипами Маска вже можуть працювати силою думки
|Зарплати українських розробників — літо 2025
|У Данії ринкова частка електромобілів перевищила 80%
|Windows 11 вперше обійшла Windows 10 за популярністю