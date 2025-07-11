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АНАЛІТИКА

Велика Британія вклала 163 мільйони євро в супутникового конкурента Starlink

 

Велика Британія інвестує 163 млн. євро в компанію Eutelsat - європейського супутникового оператора, який позиціонується як альтернатива Starlink від SpaceX.

З урахуванням участі британського уряду, а також французьких і приватних інвесторів - включно з Bharti Space, CMA CGM і Fonds Stratégique de Participations - загальна сума залучених коштів у низькоорбітальний супутниковий проєкт Eutelsat сягнула 1.5 млрд євро. Фінансування буде спрямоване на розширення супутникового парку і посилення конкуренції з такими гравцями, як Starlink від SpaceX.

Угода - не просто інвестиція, а геополітичний хід: Лондон хоче повернути собі стратегічний вплив у космосі після виходу з ЄС і провалу з OneWeb, яку пізніше злили з тим же Eutelsat. Тепер Британія отримає 10% акцій об'єднаної структури і одне місце в раді директорів. Позиціонується все це як спосіб зміцнити "суверенітет у телекомунікаціях", але по суті - спроба не відставати від технологічних перегонів.

Eutelsat управляє групою низькоорбітальних супутників і будує мережу Konnect VHTS, яка має забезпечити високошвидкісний інтернет усією Європою та Африкою. Щоправда, до рівня Starlink за покриттям і кількістю супутників проєкт поки не дотягує - зате тепер у нього є британські гроші, політична підтримка і явно виражені амбіції вийти на конкурентоспроможний рівень.
За матеріалами: gagadget.com
 

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