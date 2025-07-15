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АНАЛІТИКА

Золото отримало підтримку від торгової напруженості напередодні даних по інфляції в США

08:45 15.07.2025 |

Фінанси

 

Ціни на золото зросли у вівторок на тлі глобальної торгової напруженості, що підтримує попит на активи-прихистки, а інвестори очікують на дані по інфляції в США, які мають бути опубліковані сьогодні та можуть дати підказки щодо подальшої політики Федеральної резервної системи.

О 06:36 EET спотове золото подорожчало на 0,5% до $3 360,35 за унцію. Ф'ючерси на американське золото зросли на 0,3% до $3 369,50.

"Золото показало в минулому, що воно є кращим активом, коли посилюється митна напруженість, і рух дорогоцінного металу до позначки $3 350 є свідченням того, що ця закономірність повторюється", - сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Уотерер.

"Однак більш висока прибутковість казначейських облігацій і зміцнення долара створили перешкоди... Для того, щоб золото продовжило рух до позначки $3 400, може знадобитися зниження курсу долара або прибутковості казначейських облігацій за відсутності загострення геополітичних подій".

Президент США Дональд Трамп в суботу пригрозив запровадити 30% мита на імпорт з Мексики і Європейського Союзу з 1 серпня, якщо вони не зможуть укласти торговельну угоду.

Тим часом, у вівторок о 12:30 за Гринвічем будуть опубліковані дані по споживчих цінах в США за червень.

Економісти, опитані агентством Reuters, очікують, що базова інфляція зросте до 2,7% в річному вимірі, порівняно з 2,4% у попередньому місяці. Очікується, що базова інфляція зросте до 3,0% з 2,8%.

У понеділок Трамп відновив свої нападки на голову ФРС Джерома Пауелла, заявивши, що процентні ставки повинні бути на рівні 1% або нижче. Ринки оцінюють зниження ставок на 50 базисних пунктів до кінця року, а перше зниження очікується у вересні.

Золото, яке часто вважається активом-притулком в часи економічної невизначеності, має тенденцію до зростання в умовах низьких процентних ставок.

У той же час, спотова ціна на срібло стабілізувалася на рівні $38,15 за унцію після того, як у понеділок досягла найвищого рівня з вересня 2011 року.

"Срібло виграє від проблем з пропозицією і зростаючого промислового попиту. Крім того, зростання золота за останні 18 місяців змусило інвесторів шукати цінності в інших активах, і срібло стало одним з металів, які зросли в результаті", - сказав Уотерер.

Платина подорожчала на 0,8% до 1374$, а паладій - на 0,2% до 1196,10$.
За матеріалами: reuters.com
Ключові теги: золото
 

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