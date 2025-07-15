«єОселя»: Сума пільгових кредитів перевищила 30 мільярдів, половину житла купують у Києві та області

Державною програмою доступного іпотечного кредитування "єОселя" з жовтня 2022 року скористалися 18 тисяч українців, а загальна сума виданих кредитів перевищила 30 мільярдів гривень.

За ці кошти позичальники придбали понад 1 мільйон квадратних метрів житлової площі, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

За даними міністерства, більше половини позичальників - це військовослужбовці ЗСУ за контрактом та силовики, які отримують кредити під 3%.

Загалом пільговими умовами за цією ставкою вже скористалися:

* 9 331 родина військових за контрактом та представників сектору безпеки;

* 1 413 медиків;

* 1 406 педагогів;

* 369 науковців.

Ще понад 5,5 тисячі українців скористалися іпотекою під 7%, серед них:

* 4 496 українців, які не мають житла або мають житло меншої площі, ніж передбачено нормативом;

* 672 внутрішньо переміщених осіб;

* 411 ветеранів.

Майже 45% учасників програми - українці віком від 26 до 35 років, ще 33% - у віці 36-45 років.

Найпопулярнішим залишається компактне житло, пільгову іпотек на невеликі квартири беруть близько 80% учасників програми:

* 39% - на житло площею менше ніж 50 кв. м;

* 39% - у межах 50-73 кв. м.

За типом нерухомості:

* 11 466 кредитів видано на придбання житла на вторинному ринку;

* 6 632 - на житло першого продажу, з яких 1 449 - у будинках на етапі будівництва.

З-поміж регіонів найбільше житла за програмою придбано:

* у Київській області - 5 002 кредити;

* Києві - 3 885;

* Львівській області - 1 101;

* Одеській області - 841;

* Вінницькій області - 790;

* Івано-Франківській області - 787;

* Рівненській області - 744;

* Волинській області - 723.

Зокрема, у 2025 році українці отримали за програмою близько 3,3 тис. кредитів, 60% із яких - на житло в новобудовах.

Як повідомялося, раніше Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував збільшити фінансування програми пільгових іпотечних кредитів "єОселя" та закрити до неї доступ для працівників силових та правоохоронних органів, які не беруть безпосередньої участі у захисті держави.

Пільгову іпотеку під 3% річних активно оформлюють топчиновники, силовики, судді та прокурори, з'ясували журналісти Bihus.Info. Так, за останній рік кожен 20 працівник ДБР оформив пільговий кредит на житло попри те, що родини окремих працівників правоохоронних органів мають численну нерухомість. При чому подекуди претенденти на пільгову іпотеку з-поміж родин прокурорів вдаються до відвертих махінацій, щоб підлаштуватися під умови програми.