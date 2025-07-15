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АНАЛІТИКА

Підприємці минулого тижня отримали доступних кредитів на ₴1,1 мільярда

09:57 15.07.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Минулого тижня українські підприємці отримали 449 пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на 1,1 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки, передає Укрінформ.

Зазначається, що з початку 2025 року підприємці вже отримали 15 252 пільгових кредити на загальну суму 47,6 млрд грн. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 119,7 тис. кредитів на суму 413,6 млрд грн.

Від початку року за програмою бізнес отримав найбільше кредитів на переробку - 13,2 млрд грн, інвестиційні кредити - 12,2 млрд грн та на кредитування в зоні високого воєнного ризику - 10,9 млрд грн.

Найчастіше кредитуються підприємства, які працюють у переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Львівщина серед регіонів лідирує за сумами укладених кредитних договорів, за нею йдуть - Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні у програмі беруть участь 46 банків. Найбільше кредитів видали «ПриватБанк» (55,4 тис.), «Ощадбанк» (18,2 тис.) та «Укргазбанк» (6,5 тис.).

«Програма «Доступні кредити 5-7-9%» стала одним із ключових інструментів підтримки малого та середнього бізнесу в умовах війни. Вона дозволяє підприємцям інвестувати в розвиток, зберігати робочі місця та запускати нові виробництва навіть у складних умовах. Це - реальний стимул для зростання реального сектору економіки», - резюмував заступник міністра економіки Андрій Телюпа.
Ключові теги: кредит
 

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