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Підприємці минулого тижня отримали доступних кредитів на ₴1,1 мільярда
Минулого тижня українські підприємці отримали 449 пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на 1,1 млрд грн.
Про це повідомляє Міністерство економіки, передає Укрінформ.
Зазначається, що з початку 2025 року підприємці вже отримали 15 252 пільгових кредити на загальну суму 47,6 млрд грн. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 119,7 тис. кредитів на суму 413,6 млрд грн.
Від початку року за програмою бізнес отримав найбільше кредитів на переробку - 13,2 млрд грн, інвестиційні кредити - 12,2 млрд грн та на кредитування в зоні високого воєнного ризику - 10,9 млрд грн.
Найчастіше кредитуються підприємства, які працюють у переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.
Львівщина серед регіонів лідирує за сумами укладених кредитних договорів, за нею йдуть - Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.
На сьогодні у програмі беруть участь 46 банків. Найбільше кредитів видали «ПриватБанк» (55,4 тис.), «Ощадбанк» (18,2 тис.) та «Укргазбанк» (6,5 тис.).
«Програма «Доступні кредити 5-7-9%» стала одним із ключових інструментів підтримки малого та середнього бізнесу в умовах війни. Вона дозволяє підприємцям інвестувати в розвиток, зберігати робочі місця та запускати нові виробництва навіть у складних умовах. Це - реальний стимул для зростання реального сектору економіки», - резюмував заступник міністра економіки Андрій Телюпа.
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