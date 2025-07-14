Трамп заявляє, що введе 100% мита для Росії, якщо протягом 50 днів не буде укладено угоду про припинення вогню

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що дуже розчарований Росією, оскільки так і не добився від Путіна угоди про припинення війни, пригрозивши при цьому російській стороні «дуже суворими тарифами».

Про це він сказав журналістам у Овальному кабінеті під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я розчарований президентом Путіним, бо думав, що ми матимемо угоду ще два місяці тому, але, здається, до неї справа не дійшла», - зазначив Трамп.

Тож, продовжив глава Білого дому, він введе «дуже суворі тарифи» проти РФ , якщо не буде досягнуто угоди про припинення війни в Україні впродовж наступних 50 днів.

Президент США також назвав законопроєкт з новими обмеженнями проти Росії й країн, що її підтримують, «дуже гарним законопроєктом». Він, за його словами, може бути «дуже корисним». Однак, уточнив він, його адміністрація обмірковує запровадження, окремо від ініціативи Конгресу США, вторинних тарифів проти Росії.

Трамп також заявив, що угода про припинення війни в Україні мала була укладена вже давно, підкресливши, що він прагне припинити загибель людей.

Він також висловив переконання, що торговельні обмеження «чудово допомагають врегульовувати війни», і це, за його словами «є шансом на мир».

Трамп також заявив, що «багато розмовляє» з Путіним та зазначив, що той, на його думку, «знає, що таке справедлива угода». Водночас, Трамп вкотре висловив розчарування останніми розмовами з кремлівським лідером, назвавши їх «приємним спілкуванням», після чого однак на Київ та інші міста знову летіли ракети.

Пізніше високопоставлений представник Білого дому уточнив, що тарифи проти Росії, про які сказав Дональд Трамп на зустрічі з Марком Рютте, передбачають введення «близько 100%» мит, якщо вона не укладе угоди про припинення війни в Україні впродовж 50 днів. Він зазначив, що це будуть «вторинні тарифи».

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок президент США Дональд Трамп зустрічається з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоні. Війна Росії проти України є однією з головних тем спілкування двох лідерів.