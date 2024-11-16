Фінансові новини
- |
- 16.11.24
- |
- 00:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Зеленський: Дзвінок Шольца Путіну - скринька Пандори
23:57 15.11.2024 |
Президент України Володимир Зеленський назвав дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) Володимиру Путіну "скринькою Пандори".
Як заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні в п'ятницю, 15 листопада, за цим можуть послідувати "інші розмови, інші дзвінки".
"Просто багато слів. І це саме те, чого Путін давно хоче: йому вкрай важливо послабити його ізоляцію. Ізоляцію Росії. Та вести перемовини, звичайні перемовини, які нічим не будуть завершуватись", - сказав Зеленський.
За його словами, така стратегія давала можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, "нічого не робити по суті, і якраз це і призвело до цієї війни".
"Розуміємо всі ці виклики зараз. Знаємо, як діяти. І хочемо попередити: "Мінська-3" не буде, нам потрібен реальний мир", - наголосив президент.
МЗС України: Замість розмов потрібні дії
У міністерстві закордонних справ (МЗС) України також скептично поставились до розмов із Путіним, зазначивши, що навіть якщо не лунали позиції, які би йшли врозріз із позицією України, "самі по собі розмови з російським диктатором не несуть жодної доданої вартості для досягнення справедливого миру".
"Довгі розмови - це ресурс, яким Путін користується вже понад 20 років, щоб досягати своїх інтересів. Зараз розмови лише дають Путіну надію на послаблення міжнародної ізоляції", - йдеться у заяві речника МЗС Георгія Тихого.
За його словами, замість розмов потрібні конкретні сильні дії, які примусять Путіна до миру. Як приклад він насамперед навів виведення військ РФ з території України.
Шольц закликав Путіна до переговорів з Україною
Розмова Шольца з Путіним відбулась вперше за майже два роки та тривала годину. Як повідомили в пресслужбі німецького уряду, канцлер засудив війну Росії проти України та закликав Путіна припинити її. Зокрема, Шольц закликав Росію до переговорів з Україною з метою досягнення "справедливого і тривалого миру".
За даними джерел DW в урядових колах Німеччини, Шольц сказав Путіну, що жодної з поставлених тим цілей у цій війні не вдалося досягнути та запевнив, що "підтримка України носитиме довгостроковий характер, і що російський президент не повинен розраховувати на те, що час грає на його користь".
У Кремлі за підсумком розмови заявили, що Путін і Шольц провели "відвертий обмін думками" щодо України. Як ідеться у заяві, Путін сказав, що можливі домовленості щодо припинення війни повинні враховувати інтереси Росії та базуватися на "нових територіальних реаліях".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Дзвінок Шольца Путіну - скринька Пандори
|Китай вперше відправив РФ зброю для війни проти України. ЄС готує санкції, - FAZ
|Шольц подзвонив Путіну, щоб наполягати на переговорах РФ з Україною
|Україна бореться за звільнення всіх своїх територій - Умєров
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Кабмін затвердив нові правила бронювання працівників від мобілізації
|Трамп: Ми дуже наполегливо працюватимемо щодо РФ та України
|Україна розраховує наприкінці грудня отримати $1,1 мільярда від МВФ - Шмигаль
|Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в рамках Ukraine Facility - Шмигаль
|Кандидат Трампа у держсекретарі обіцяє забезпечувати «мир через силу»
|Волц: Трамп планує посадити Україну і РФ за стіл переговорів
|Трамп заявив, що говорив з Байденом про війну в Україні та Близький Схід
Бізнес
|Провідні ШІ-компанії зіткнулися зі складнощами під час розробки нових моделей
|Microsoft перестане підтримувати стандартні застосунки пошти та календаря з Windows 11 до кінця року - на заміну прийде Outlook
|YouTube тестує нову функцію Dream Track, яка дасть змогу створювати ремікси ліцензійних пісень для Shorts
|Популярний перекладач DeepL запустив функцію голосового перекладу у реальному часі
|В Україні запустили маркетплейс для просування IT-компаній
|Безпека перемагає дизайн: Hyundai повертає фізичні кнопки в автомобілі
|Google додає підтримку фотографій у форматі RAW в усі додатки для камер Android