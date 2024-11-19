Вся серія Galaxy S25 отримає чипсет Snapdragon 8 Elite: чому Samsung відмовиться від Exynos

Серія Galaxy S від Samsung довгий час використовувала стратегію комбінування чипсетів Snapdragon та Exynos залежно від регіону. Однак нові чутки свідчать, що Galaxy S25 може змінити цю традицію.

Відомий інсайдер Ice Universe повторно заявив, що всі моделі Galaxy S25 будуть оснащені чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite та компанія відмовиться від Exynos 2500 для цієї лінійки.

Це не перша спроба прогнозувати стратегію чипсетів Samsung для майбутніх флагманів. Раніше з'являлися чутки про можливе використання комбінації Snapdragon і Exynos або навіть чіпсетів MediaTek для окремих моделей.

Чип Exynos 2500, створений за 3-нм технологією Samsung, має низький відсоток якісних чіпів (лише 20%), що робить його виробництво дорогим. Натомість чіп Snapdragon 8 Elite, вироблений TSMC, має значно кращі показники - понад 80%. А це більш вигідно для виробництва.

Офіційний реліз очікується у січні 2025 року.