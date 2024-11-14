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АНАЛІТИКА

ЄС оштрафував Meta на 797 млн євро за зловживання

 

Європейська комісія в четвер оштрафувала компанію Meta Platforms на 797,72 млн євро за зловживання на користь Facebook Marketplace.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Європейська комісія оштрафувала компанію Meta... за порушення антимонопольних правил ЄС шляхом прив'язки її онлайн-сервісу оголошень Facebook Marketplace до особистої соціальної мережі Facebook і нав'язування несправедливих умов торгівлі іншим постачальникам послуг онлайн-оголошень", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Компанія Meta заявила, що подасть апеляцію на це рішення, але тим часом буде дотримуватися його і працюватиме швидко і конструктивно, щоб знайти рішення, яке вирішить підняті питання.

Рішення Європейської комісії було прийнято через два роки після того, як вона звинуватила американського технологічного гіганта в тому, що він надав несправедливу перевагу своєму сервісу приватних оголошень Facebook Marketplace, об'єднавши ці два сервіси.

Європейський Союз відкрив офіційне провадження щодо можливої антиконкурентної поведінки Facebook у червні 2021 року, а в грудні 2022 року висловив занепокоєння тим, що Meta пов'язує свою соціальну мережу Facebook зі своїми онлайн-сервісами класифікованих оголошень.

Facebook запустив Marketplace у 2016 році, а роком пізніше розширив його в кількох європейських країнах.

У рішенні ЄС стверджується, що Meta нав'язує Facebook Marketplace людям, які використовують Facebook у незаконній "прив'язці", але Meta заявила, що цей аргумент ігнорує той факт, що користувачі Facebook можуть обирати, чи взаємодіяти з Marketplace, і багато хто цього не робить.

Комісія стверджувала, що Marketplace має потенціал перешкоджати зростанню великих діючих онлайн-маркетплейсів в ЄС, але, за словами Meta, ЄК не змогла знайти жодних доказів шкоди для конкурентів.

За порушення антимонопольного законодавства ЄС компаніям загрожують штрафи в розмірі до 10% від їхнього глобального обороту.

Навесні 2024 року Єврокомісія почала розслідування щодо компаній Apple, Google та Meta щодо дотримання нових правил цифрової конкуренції (DMA), спрямованих на запобігання монополізації цифрових ринків великими технологічними платформами.

У жовтні Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо можливого недотримання онлайн-платформою продажів Temu вимог європейського Акту про цифрові послуги.
Ключові теги: ЄС, Meta
 

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