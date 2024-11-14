Дистанційні працівники сплять всього на 24 хвилини довше, ніж офісні

За даними опитування британського управління статистики (ONS), люди, що працюють віддалено економлять щонайменше годину на тому, що не їздять на роботу.

В середньому кожен опитаний отримував додаткові 24 хвилини на сон і 15 хвилин на фізичні вправи, а також витрачав на роботу на 10 хвилин менше, ніж люди, що працюють в офісі.

Окремі дані показали, що «добробут персоналу» був однією із найпоширеніших причин, за якими компанії дозволяли співробітникам працювати вдома.

В ONS кажуть, що 13% дорослих, що працюють у Великій Британії, виконують роботу вдома, водночас гібридна робота (поєднання роботи вдома та в офісі) набула більшої популярності - таких 28%.

Найчастіше змішані умови праці використовують батьки - 35%, тоді як бездітних в цьому переліку 24%. Причому серед батьків, чоловіки схильні до гібридної роботи, більше, ніж жінки - 41% і 30% відповідно, хоча незрозуміло, які фактори зумовлюють цю різницю.