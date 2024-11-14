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Дистанційні працівники сплять всього на 24 хвилини довше, ніж офісні
14:41 14.11.2024 |
За даними опитування британського управління статистики (ONS), люди, що працюють віддалено економлять щонайменше годину на тому, що не їздять на роботу.
В середньому кожен опитаний отримував додаткові 24 хвилини на сон і 15 хвилин на фізичні вправи, а також витрачав на роботу на 10 хвилин менше, ніж люди, що працюють в офісі.
Окремі дані показали, що «добробут персоналу» був однією із найпоширеніших причин, за якими компанії дозволяли співробітникам працювати вдома.
В ONS кажуть, що 13% дорослих, що працюють у Великій Британії, виконують роботу вдома, водночас гібридна робота (поєднання роботи вдома та в офісі) набула більшої популярності - таких 28%.
Найчастіше змішані умови праці використовують батьки - 35%, тоді як бездітних в цьому переліку 24%. Причому серед батьків, чоловіки схильні до гібридної роботи, більше, ніж жінки - 41% і 30% відповідно, хоча незрозуміло, які фактори зумовлюють цю різницю.
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