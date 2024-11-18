NYT: Байден дозволив Україні удари углиб Росії ракетами ATACMS

Президент США Джо Байден вперше дозволив Україні використовувати надані Штатами ракети далекого радіусу дії для ударів по території Росії, пише New York Times з посиланням на американських чиновників.

За даними видання, йдеться про американські балістичні ракети системи ATACMS, дальність яких досягає 300 кілометрів.

За словами співрозмовників NYT, цю зброю, скоріше за все, спочатку застосують проти російських та північнокорейських військ для захисту позицій ЗСУ у Курській області.

Ні з Білого дому, ні з Пентагону поки що немає офіційного підтвердження цього кроку. Київ також ще не коментував повідомлення.

Президент України Володимир Зеленський багато місяців просив США зняти обмеження на застосування ракет дальнього радіусу дії по території Росії.

Як пише NYT, російські військові планують великий наступ силами близько 50 000 солдатів, в тому числі північнокорейських військ, на українські позиції на Курщині, аби відбити територію, захоплену українцями в серпні.

Куди можуть бити

Українці можуть використовувати ракети ATACMS для ударів по скупченням російських і північнокорейських військ, ключовим одиницям військової техніки, вузлам логістики, складам боєприпасів і лініям постачання в глибині Росії.

Це допоможе Києву знизити ефективність російсько-північнокорейського наступу, пише видання.

Рішення Байдена за два місяці до закінчення його перебування на посаді президента та вступу на посаду Дональда Трампа - це серйозна зміна у політиці США, пише NYT.

З самого початку постачання американської зброї Києву Вашингтон забороняв удари по російських тилах, бо побоювались, що це призведе до небезпечної ескалації не лише в регіоні, а й у Європі загалом.

І зараз деякі американські чиновники сказали NYT про свої побоювання з приводу того, що такі удари можуть спонукати Путіна до силових дій у відповідь проти США та їхніх партнерів.

Однак інші співрозмовники видання заявили, що вважають ці побоювання перебільшеними.

Україна з вересня вже мала дозвіл від західних партнерів використовувати їхню зброю для ураження цілей усередині Росії, але лише у прифронтових зонах. До того ж, цей дозвіл не поширювався на ракети ATACMS дальністю 300 км.

Україна так прагла отримати його, аби мати можливість вражати командні пункти, склади та перевалочні центри у глибині російської оборони.

Дальність ATACMS дозволить також вражати російські позиції на окупованих українських територіях на півдні, у тому числі в Криму.

Повідомлення про те, що Україна таки отримала дозвіл бити глибше по Росії з'явилися в пресі того ж дня, коли Росія завдала найпотужнішого за останні місяці ракетного удару по українських містах.

Головною мішенню цього удару стала енергетика та залізничні вузли.

Кількамісячна пауза в таких ударах спровокувала чутки у ЗМІ про можливі домовленості між Києвом і Москвою припинити взаємні удари по енергетиці.

Чим погрожувала Росія

Реакції з боку Кремля на повідомлення в американській пресі поки що не було. Але Володимир Путін говорив про це раніше.

У вересні він застеріг Захід проти дозволу Україні використовувати свої ракети великої дальності для ударів по території Росії.

Він заявив, що Москва розцінить це як "пряму участь" країни НАТО у війні в Україні, додавши, що це "суттєво змінить саму суть, природу конфлікту".

"Це означимо, що країни НАТО, США та європейські держави воюють з Росією", - сказав Путін.